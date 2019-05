Kees Jansma: 'Zou het niet gek vinden als ze me vragen als interim-directeur ADO'

Kees Jansma staat open voor de functie van interim-directeur bij ADO Den Haag. De 71-jarige sportjournalist benadrukt in een interview met Omroep West dat hij niet benaderd is voor de baan, maar dat ze hem altijd kunnen bellen.

'Ja, ik ben te benaderen als ze een interim-directeur zoeken bij ADO. Ik zou het niet zo gek vinden als ze daarvoor bij mij uitkomen, want ik heb dat soort functies eerder bekleed, waarbij ik het leuk vind om een nieuwe jonge opvolger aan te stellen. Ik zou niet de definitieve directeur willen worden, dat zou met mijn leeftijd niet verstandig zijn.'

'Als ik benaderd zou worden voor een eventuele functie dan zeg ik: een interim-directeur die het komende jaar of wellicht twee jaar helpt te overbruggen bij ADO en die zoekt naar een nieuwe directeur voor de lange termijn. Dat moet wat mij betreft dan iemand zijn die zijn sporen verdiend heeft, een netwerk heeft en het professionele werk overlaat aan de trainer en de technisch- en financieel directeur. Die interim-job zou ik dan wel willen overwegen. Als ze me benaderen zal de deur open staan, al hoeft dat niet per se tot iets te leiden.'



Jansma liep zo’n twee jaar geleden een functie in de Raad van Commissarissen van ADO mis omdat de club toen in onmin leefde met de Chinese eigenaar United Vansen. Is hij niet bang voor rancune vanuit China?

‘Geen idee! Het klopt dat m’n relatie met de Chinese eigenaar toen niet goed was. We moesten destijds die rol spelen ten opzichte van United Vansen. Ook directeur Mattijs Manders heeft dat goed gedaan om in het belang van de club, zelfs voor de rechter te vechten tegen de Chinezen, terwijl hij daarna weer met ze moest samenwerken.'

'Hij heeft her en der kritiek gehad maar ik vind dat knap, in een soort jungle overleven. Het conflict van destijds was onvermijdelijk, maar ik heb geen rancune en weet ook niet of er in de club rancune leeft tegen mij. Daar ben ik ook niet mee bezig.'

Zondag neemt Jansma afscheid als tv-presentator. Dat doet hij tijdens de laatste aflevering van het FOX Sports-programma 'De tafel van Kees'. Omroep West heeft zondagochtend een lang interview op Omroepwest.nl.