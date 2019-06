Zwemmen tussen poepbacterie of blauwalg? Doe maar niet!

Een duik in een plas in de buurt kan bij warm zomerweer aanlokkelijk lijken, maar wie dat doet zonder vooraf de waterkwaliteit te controleren kan er goed ziek van worden. 'Rode, irriterende bulten door zwemmersjeuk, oog-, maag- en darmprobelemen door blauwalg of lever- en nierproblemen door de Ziekte van Weil', somt Van Prehn op. 'Van die laatste kun je zelfs een hersenvliesontsteking krijgen.'

De kwaliteit van het zwemwater goed houden is de verantwoordelijkheid van verschillende provinciale overheden. De hoogheemraadschappen, de gemeenten en de provincie dragen allemaal een steentje bij aan de waterkwaliteit in onze regio. Plassen die aangewezen zijn als zwemlocatie, worden regelmatig gecontroleerd.

Blauwalg neemt toe

Water geschikt houden om in te zwemmen, vraagt de laatste jaren steeds creatievere oplossingen. Dat komt onder meer door stijging van de watertemperatuur en een toename van blauwalg. Tijdens de warme en droge zomer van 2018 kwamen bij de zwemwatertelefoon twee keer zoveel meldingen en vragen over de waterkwaliteit binnen, dan voorgaande jaren.

Exacte cijfers over het aantal besmettingen door een duik in een vieze zwemplas zijn er niet. 'We hebben geen goed beeld van hoeveel mensen jaarlijks klachten overhouden aan een duik in vervuild water', vertelt Van Prehn van GGD-Haaglanden. 'Vermoedelijk komt dat omdat mensen de klachten eerder toeschrijven aan een verkeerd gebakken hamburger op de barbecue, dan aan de duik in het water die daaraan vooraf ging.'

Vooral oudere mensen en kleine kinderen zijn vatbaar voor de bacteriën. 'Kinderen nemen tijdens het spelen toch ongemerkt een hap van het water, dus nogmaals: Doe het niet’, besluit Van Prehn.