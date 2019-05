Man die enorme vlieger in tuin kreeg: 'ze mogen van mij gewoon doorgaan met experimenteren'

Donderdagmiddag stortte een parachute op het dak van de Hoogvliet in Valkenburg. In het dak van de supermarkt zit een kleine scheur die vrijdagmiddag werd gerepareerd. De vlieger werd van het dak af een aangrenzende tuin in geschoven. Die tuin is van Arie Oosthoek. Hij was op het moment zelf niet thuis, maar vertelt een dag later dat hij niet bang is dat het nog een keer zal gebeuren.

'Van mensen uit de omgeving hoorde ik dat het een enorm kabaal was toen de kabel en de parachute terecht kwamen,' vertelt de bewoner. Hij heeft niet veel schade aan zijn tuin. 'Ik moest alleen de regenafvoer van het tuinhuisje terug duwen, die was verschoven.' De schoonzoon van Arie heeft de politie in de tuin gelaten en heeft de tuin opgeruimd.

Na de klap kwamen de nodige mensen uit de omgeving aangesneld net als de politie. De vlieger werd in de tuin van Arie neergelegd. 'Toen hij beneden lag, heeft de luchtveiligheidsdienst eerst foto's gemaakt en gekeken of er schuldigen aan zijn te wijzen. De politie en de opruimdienst heeft vier uur moeten wachten voordat ze het op konden ruimen.'

Experimentele vlieger

Het apparaat is bij vliegveld Valkenburg de lucht in gestuurd met een kabel. 'Die kabel is gaan slijten waardoor hij met een vlaag wind los schoot,' weet Arie. De neergestorte vlieger is onderdeel van experimenten met windenergievliegers. Het is voor de omwonende geen reden om te eisen dat het vliegveld en het bedrijf stoppen met de experimentele vluchten. 'De technische man die het hoofd is van de experimenten heeft zijn excuses al aangeboden,' aldus Arie. 'Hij zei tegen mij: ik haal me schouders op in onschuld want dit is gewoon overmacht.'

Het bedrijf, KitePower, overlegt verder met Hoogvliet over de afhandeling van de schade. KitePower was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.