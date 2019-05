Internationale top GES in Den Haag: ‘Den Haag geeft visitekaartje af’

Den Haag maakt zich op voor de Global Entrepeneurship Summit (GES) in het World Forum volgende week. Het is een grote internationale top waar duizenden ondernemers uit de hele wereld naartoe komen om elkaar te ontmoeten. En de top trekt gerenommeerde namen: Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, Michael Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en koningin Maxima. ‘Het faciliteren van deze top is te vergelijken met het spelen van de Champions League-finale’, zegt World Forum-directeur Michiel Middendorf.

Vorige week zaterdag is in het World Forum begonnen met de transformatie van het gebouw. Zo zijn in de centrale toegangshal kleine huiskamers gemaakt. Compleet met banken, gemakkelijke stoelen, schemerlampen en vloerkleden. Het moet de ontmoeting tussen de ondernemers vergemakkelijken.

'We hebben hier een huiskamersetting gemaakt', zegt Middendorf. 'Daar kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan, zoals ze dat thuis ook doen. Het netwerken is cruciaal bij deze top en het is ons vak om dat te faciliteren.'

Donald Trump

De GES is een gezamenlijke organisatie van Nederland en de Verenigde Staten. Premier Mark Rutte heeft afgelopen zomer persoonlijk aan de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd of de top dit jaar in Den Haag gehouden kon worden. En daar stemde Trump mee in.

De top is wat betreft beveiliging niet te vergelijken met de Nuclear Security Summit in 2014 in Den Haag. Toen werden wijken en wegen afgesloten. 'Dat was nodig omdat bij die top, regeringsleiders uit de hele wereld naar Den Haag kwamen, zoals president Barack Obama', zegt burgemeester Krikke van Den Haag. 'Daar had bijna het hele land last van. Nu is daar geen sprake van. Alles gaat gewoon door in Den Haag.'

Opsteker voor Den Haag

Krikke ziet de GES als een opsteker voor Den Haag. 'De congresbezoekers geven geld uit in de stad omdat ze in hotels overnachten en bijvoorbeeld gaan shoppen. Dat is goed voor de economie', zegt Krikke. 'Daarnaast geeft Den Haag zijn visitekaartje aan de wereld af en kunnen alle ondernemers die hier naartoe komen, zien wat voor goede vestigingsplaats Den Haag is.'

Voor Middendorf en zijn team is de GES een speciale klus. 'Er gebeuren zoveel dingen die net even wat anders zijn dan normaal’, vertelt hij. 'We hebben bijvoorbeeld ons kantoor voor een deel verhuurd aan de GES-organisatie omdat de medewerkers deze ruimte nodig hebben. Ons team is dus in kleine kamertjes wat dichter op elkaar gekropen', lacht hij. 'Ook gaan we onze parkeergarage inrichten als crewkeuken. Zo geven we het evenement de ruimte die het nodig heeft.'

Topsport

Een evenement als de GES is voor het World Forum te vergelijken met topsport. 'We houden van ons vak en het belangrijkste ervan is het creëren van dingen. Dat gebeurt hier. We laten dingen ontstaan. En dan is een congres als dit het hoogste niveau van de topsport die we bij wijze van spreken bedrijven. Ik heb het weleens vergeleken met de Champions League-finale of de Olympische Spelen.'

De GES begint maandag met een openingsreceptie in het stadhuis van Den Haag. De congresdagen zijn dinsdag en woensdag.