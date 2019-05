Verdachte van 16 jaar oude moord blijft langer vastzitten

De 46-jarige man uit Maassluis die dinsdag is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op de Poolse Iwona Galla in 2003 blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. Het onderzoek naar de 16 jaar oude moord werd onlangs heropend door het coldcaseteam. Na nieuw onderzoek werd de man uit Maassluis aangehouden.

De 31-jarige Iwona Galla werd omgebracht in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk, toen ze daar wiet ging knippen op zolder. Galla werd door de bewoners van het huis betaald om de wietplanten te knippen. Nadat de bewoonster en haar stiefzoon waren vertrokken, wilde Iwona aan het werk gaan. De politie houdt er rekening mee haar moordenaar de wiet wilde stelen en per toeval Galla tegen het lijf liep.

Er zou op de eerste verdieping van het huis een worsteling zijn geweest. Het lichaam van de Poolse vrouw werd gevonden door de bewoonster. Er was een gedeelte van de wiet gestolen, net als een groot geldbedrag dat in huis lag. Op de plek waar Iwona is gevonden, is DNA-materiaal gevonden. De politie gaat ervan uit dat daar sporen van de dader bij zitten.

Nieuw onderzoek door coldcaseteam

Er werd nooit een verdachte in de zaak aangehouden, tot afgelopen dinsdag. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) kan om die reden verder geen mededelingen doen over de zaak.