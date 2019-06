Man uit Bodegraven die eigen vrouw zou hebben gedood hoort strafeis

Een 42-jarige man uit Bodegraven die verdacht wordt van het doodsteken van zijn vrouw, hoort maandag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem eist. Op 15 april 2018 werd het lichaam van de vrouw gevonden in hun huis aan de Trompstraat in Bodegraven. Ze had meerdere steekwonden in haar hoofd, hals en bovenlichaam. Ljubisa O. werd dezelfde dag opgepakt.

Ljubisa O. ontkende tijdens eerdere zittingen de moord op zijn 35-jarige vrouw. Hij vertelde dat zijn vrouw een mes pakte en dat hij haar uit zelfverdediging stak. Hij zei ook eerder dat 'het zwart voor zijn ogen werd', maar of hij daarmee de verantwoordelijkheid voor de dood van zijn vrouw op zich nam, is onduidelijk. Volgens zijn advocaat verlopen de verhoren door de politie moeizaam en verklaart O. steeds iets anders.

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere. In de kliniek wordt vastgesteld of verdachten van een misdrijf lijden aan een stoornis en daarom tbs zouden moeten krijgen. Het is echter nog onduidelijk of de man uit Bodegraven daarvoor in aanmerking komt. Tijdens een eerdere ztting bij de rechtbank verklaarde hij zelf wel dat hij ziek is.

Begeleid door hulpinstanties

Het gezin uit Noord-Macedonie werd begeleid door hulpinstanties, de kinderen waren uit huis geplaatst. 'Hij was psychisch ziek. De kinderen waren uit huis geplaatst en dat gaf veel verdriet en stress', zei een buurvrouw na de vondst van de dode vrouw. ' Hulpinstanties hebben de situatie niet goed ingeschat'.