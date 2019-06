Leegloop bij EHBO-verenigingen: 'Doorgaan evenementen in gevaar'

Eerstehulpclubs in onze regio zijn de afgelopen jaren duizenden leden kwijtgeraakt. Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie EHBO Nederland die Omroep West heeft opgevraagd. 'Het doorgaan van evenementen komt hierdoor in gevaar', zegt Gonnie van Esschoten van de koepel.

Het ledenaantal van EHBO Nederland is in vijftien jaar tijd meer dan gehalveerd. Waren er in 2004 nog ruim 11.000 vrijwilligers, in 2019 is dit aantal gedaald naar krap 5000 leden. Driekwart van de bij EHBO Nederland aangesloten verenigingen is in Zuid-Holland gevestigd.

'Wat we zien is dat het ledenaantal zo ver terugloopt dat soms hulpverlening bij evenementen niet meer mogelijk is', duidt Van Esschoten de gevolgen van het dalend ledental. Lokale braderieën of sportevenementen zijn steeds vaker verplicht om hulpverleners in te zetten.

Wel op cursus, niet helpen

Over aanwas voor de 'eerste hulp bij ongeluk-lessen' hebben volgens EHBO Nederland de clubs niets te klagen. Maar mensen willen graag in hun vrije tijd leuke dingen doen', legt Van Esschoten uit. 'Geen verplichtingen hebben naast het werk. We hebben onlangs 600 cursisten opgeleid zodat zij kunnen reanimeren, maar die mensen worden geen lid en zijn dan niet inzetbaar tijdens evenementen.'

Blijven die mensen niet hangen, dan zijn er volgens Van Esschoten EHBO-verenigingen die zich moeten opheffen. 'Dit speelt niet alleen bij ons, maar ook bij de vier andere landelijke EHBO-koepels speelt dit probleem', gaat Van Esschoten verder. 'En ook bij het Rode Kruis loopt het ledental terug.'

Hoe nu verder?

Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn EHBO Nederland en de Nationale Bond EHBO in gesprek met het Nederlandse Rode Kruis. Samen hopen de organisaties de ehbo-lessen in het basis- en middelbaar onderwijs te stimuleren. Het Rode Kruis is daarvoor eerder al een petitie gestart.

LEES OOK: Wat is er aan de hand bij EHBO- en Rode Kruis-afdelingen?