Wat is er aan de hand bij EHBO- en Rode Kruis-afdelingen?

'Ik weet even niet waar ik moet beginnen, kun jij mij misschien helpen?' De vraag aan de andere kant van de lijn verrast uw verslaggever. Of ik een alternatief weet voor een eerste hulp-voorziening tijdens de jaarlijkse Ronde Lekkerkerk. ‘Heeft u een commercieel bureau al geprobeerd?', is mijn wedervraag.

Aan de telefoon is Bram Hofman van het organiserend wielercomité. Vier weken voor de start van de koers op Hemelvaartsdag wordt hij geconfronteerd met de afmelding van de lokale EHBO-vereniging. 'Alle 56 voorgaande edities konden we zonder probleem een beroep op ze doen. Maar kennelijk houdt het nu op', verzucht Hofman.

Niet genoeg vrijwilligers



'Bijna niemand zag het dit jaar zitten om te helpen bij de ronde', vertelt Corrie van Wijngaarden van de plaatselijke EHBO-vereniging. 'Slechts 1 vrijwilliger wilde wel de hele dag helpen. De rest was alleen bereid om een uurtje te staan, maar meer ook niet’, gaat de voorzitter verder.

De Lekkerkerkse eerste hulp-organisatie heeft zestig leden, waarvan er ongeveer twintig inzetbaar zijn bij evenementen als de wielerronde. 'Het komt altijd op dezelfde schouders neer, nieuwe leden vinden is erg lastig', vervolgt Van Wijngaarden. ‘We hebben actief gezocht naar nieuwe mensen, door bijvoorbeeld te flyeren. Daar houd je dan maar twee nieuwe gezichten aan over. Fijn natuurlijk, maar ook te weinig om de vraag aan te kunnen.'

Verplichte EHBO



Wie een lokaal evenement wil organiseren, van braderie tot sportwedstrijd, is tegenwoordig verplicht om te zorgen voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Afhankelijk van onder meer de grootte van het terrein en het aantal bezoekers zijn er minimaal twee hulpverleners aanwezig. Ongeacht de aard van het festijn.

Terwijl de vraag naar EHBO toeneemt door een stijgend aantal evenementen, groeit de groep vrijwillige hulpverleners niet overal mee ziet koepelorganisatie EHBO Nederland. 'Het leeft niet onder jongeren, ze komen er op school nauwelijks mee in aanraking', vertelt Gonnie van Esschoten van de koepel.

Nieuw bloed gezocht



Het is volgens haar ook niet voor niets dat het Rode Kruis pleit voor eerste hulp-lessen als onderdeel van het onderwijs. De hulporganisatie is samen met een groep artsen een handtekeningenactie gestart om lessen op middelbare scholen op de politieke agenda te krijgen.

Ook de Rode Kruis-afdelingen in onze regio zijn allemaal op zoek naar nieuw bloed. Dat lukt afdelingen in studentensteden als Delft en Leiden makkelijker dan in landelijke gebieden. 'Wij klagen absoluut niet over de aanwas van nieuwe leden', vertelt Eveline van der Helm van het Rode Kruis in Delft. 'Maar tien vrijwilligers erbij zou de druk op de schouders van de overige 46 actieve hulverleners wat kunnen verlichten.'

Kopje onder



Van die aantallen konden ze in Sassenheim alleen maar dromen. Begin dit jaar werd daar de tak Duin- en Bollenstreek opgeheven en ondergebracht bij de afdelingen in Katwijk en Leiden. 'We hadden moeite om vrijwilligers te vinden voor sleutelposities in het bestuur', vertelt Petra Montagne van het Rode Kruis, nu actief bij afdeling Katwijk. ‘Ook konden we de vaste lasten niet meer opbrengen.'

Grote gemene deler bij bijna alle EHBO-organisaties: de vrijwilligers die zich wel aansluiten hebben een drukke baan, zijn graag de weekenden vrij en brengen de feestdagen het liefst met het gezin door. Daarnaast moeten hulpverleners door aangescherpte landelijke richtlijnen meer kunnen dan het plakken van pleisters of reanimeren alleen.

Nieuwe regels



De Veldnorm Evenementenzorg geldt sinds dit voorjaar en schrijft onder meer 'alcohol- en drugs-specialisaties' en 'agressie en conflicthantering' voor. ‘De charme van vroeger is er wel een beetje vanaf’, gaat Montagne verder. Het is niet alleen maar gezellig, je moet je kennis continue bijspijkeren.’ De tijd die dat kost, kun je maar een keer uitgeven.

De vraag is wanneer het tekort gevolgen gaat hebben voor meer evenementen als de wielerronde in Lekkerkerk. Volgens Gonnie van Esschoten van EHBO-Nederland komt het nu nog zelden voor dat iets niet door kan gaan vanwege het tekort. 'Wanneer een evenement in het water dreigt te vallen, zie je vaak dat krachten gebundeld worden en er hulp van andere afdelingen wordt ingeroepen', legt Van Esschoten uit.

Eind goed, al goed?



Ook de koers op Hemelvaartsdag gaat uiteindelijk door, op eigen kracht en met hulp van de plaatselijke EHBO-vereniging. 'Iemand in het wielercomité heeft een eerste hulp-diploma en samen met iemand anders konden we zo de posten toch bezetten', vertelt organisator Bram Hofman opgelucht.

Voor volgend jaar kijkt Hofman al wel naar een andere oplossing dan hulp van de lokale zorgvrijwilligers. Het inhuren van een professioneel medisch team hoort dan tot de mogelijkheden. 'Maar dat kost wel het vijfvoudige van wat we nu kwijt zijn. Het wordt zoeken naar een sponsor', besluit hij.

