Weer autobrand in Gouda: teller staat op 24

Een bestelbus in Gouda gaat in vlammen op | Foto: AS Media

GOUDA -

Weer was het raak in Gouda, dit keer is er brand uitgebroken in een bestelbus van een lasbedrijf. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.50 uur uit aan de Oosthoef. Het was de 24ste autobrand in 28 dagen in de stad.