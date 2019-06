Quick Boys, VVSB en Jodan Boys krijgen zaterdag met nieuwe spelregels te maken

De KNVB meldt dat tijdens nacompetitiewedstrijden in de tweede klasse en hoger nieuwe spelregels van kracht zijn. De belangrijkste toevoeging aan het huidige regelpakket in het Nederlandse amateurvoetbal, is dat een ploeg tijdens de verlenging een vierde wisselspeler mag inbrengen.

Afgelopen woensdag won Quick Boys met 3-1 van OSS 1920(Oefening Staalt Spieren) uit Oss. Mochten de Brabanders zaterdagmiddag na negentig minuten op een 3-1 voorsprong staan, dan kan Quick Boys-coach Erik Assink een extra wisselspeler tijdens de verlenging inbrengen. Als een ploeg tijdens de reguliere speeltijd pas twee keer een invaller binnen de lijnen heeft gebracht, dan is het zelfs mogelijk om twee keer te wisselen tijdens de verlenging.

Naast het wisselbeleid ziet een eventuele strafschoppenserie er ook anders uit in de nacompetitie. Het zogenoemde ABBA-systeem is van kracht tijdens het competitietoetje. Dit houdt in dat als Quick Boys en OSS na 120 minuten voetballen op gelijke hoogste staan er strafschoppen worden genomen.

Strafschopstip

Als de Katwijkers er bijvoorbeeld voor kiezen om de eerste strafschop te nemen, moet tegenstander OSS daarna twee keer van elf meter aanleggen. Daarna mag Quick Boys weer twee keer de bal op de strafschopstip leggen. Dat ziet er als volgt uit:

Strafschop 1: Team A (bijvoorbeeld Quick Boys)

Strafschop 2: Team B (bijvoorbeeld OSS 1920)

Strafschop 3: Team B

Strafschop 4: Team A

Strafschop 5: Team A

Strafschop 6: Team B

Strafschop 7: Team B

Strafschop 8 :Team A

Strafschop 9: Team A

Strafschop 10: Team B

Als beide teams vijf strafschoppen hebben genomen en de stand nog steeds gelijk is, dan gaat de reeks verder volgens het ABBA-principe. Team B neemt dan de elfde strafschop. Wel geldt het principe dat als een team mist en het andere team scoort, dat de strafschoppenserie dan meteen voorbij is.

Strafschop 11: Team B

Strafschop 12: Team A

Strafschop 13: Team A

Strafschop 14: Team B

Strafschop 15: Team B

Enzovoorts

Live nacompetitievoetbal op Radio West

Omroep West Sport is vanmiddag live op de radio (89.3 FM) bij de wedstrijden van Quick Boys, VVSB en Jodan Boys. Quick Boys verdedigt zoals hierboven beschreven een 3-1 voorsprong tegen OSS 1920. Ook VVSB won woensdag de eerste wedstrijd. Op bezoek bij het Zeeuwse Hoek zegevierden de Noordwijkerhouters met 2-3. Voor Jodan Boys is de uitgangspositie wat minder rooskleurig. In eigen huis ging de ploeg uit Gouda met 2-0 onderuit tegen Sparta Nijkerk. Verslaggever Willem van Zuilen is in Gelderland om te kijken of Jodan Boys in staat is om een klein stuntje te bewerkstelligen.

