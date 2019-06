Als de zon boven aan de hemel staat is het net of alles beter gaat!

Op de dag dat de meteorologische zomer is begonnen, lopen de temperaturen flink op. Met weinig wind wordt het volgens MeteoGroup 22 tot 26 graden. De zonkracht, of UV-index, wordt maximaal: 7 (maar zelden wordt 8 gehaald.)

Op de stranden koelt het in de loop van de middag tot onder de 20 graden af, door zeewind uit westelijke of noordwestelijke richting. Zondag is het veelal zonnig en wordt het tropisch warm met circa 30 graden. Zeewind blijft lange tijd uit, waardoor het ook op de stranden heet wordt.



Nooit eerder liep de temperatuur op 2 juni zo hoog op. In 1947 noteerde het hoofdstation van het KNMI in De Bilt op die dag een maximumtemperatuur van 29,5 graden. Mocht de temperatuur zondag hoger uitkomen dan beleeft Nederland officieel de warmste 2 juni ooit gemeten. Wanneer het kwik in De Bilt de grens van 30 graden passeert, is het bovendien de eerste officiële tropische dag van dit jaar.

Voorbij met de zonneschijn

Na het weekeinde is het voorbij met de zonneschijn. In de nacht van zondag op maandag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe en ook maandag overdag is kans op regen- en onweersbuien. Met name in het oosten van het land kunnen felle onweersbuien voorkomen.