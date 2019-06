Samantha en Anne zijn jong en werken in een archief: 'Mensen denken vaak dat het hier heel saai is'

Grijze muizen met dikke brillenglazen, te midden van stapels stoffig oud papier. Uiteraard met van die witte handschoentjes aan. Dat is het beeld dat veel mensen voor zich zullen zien als je praat over archiefmedewerkers. Voor veel jonge mensen lijkt het een weinig inspirerende werkplek, zo’n archief. Maar, dat beeld is allang achterhaald, vindt de vakorganisatie JONG Archivarissen. Om te laten zien het vak inspirerend, modern en sprankelend kan zijn, kiezen zij maandag in Gouda de beste jonge archivaris van 2019.

'Huh? Een archief, dat is toch alleen maar voor oude mensen?' Samantha van As van het Haags Gemeentearchief krijgt het vaak te horen op verjaardagen. Anne Gorter van het Nationaal Archief in Den Haag kan dat beamen. 'Ja, mensen denken vaak dat het hier heel saai is.'

Samantha en Anne zijn twee van de in totaal zeven genomineerden in de verkiezing van de beste jonge archivaris. Twee jonge vrouwen die overlopen van enthousiasme voor hun mooie vak. Zij zijn heel stellig: een archief is niet stoffig. Nou ja, een beetje misschien wel. Maar dan vooral letterlijk. Zodra je het stof eraf blaast, kunnen zich de meest prachtige verhalen openbaren.

Tweede Wereldoorlog

Anne neemt ons mee naar haar domein: het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging uit de Tweede Wereldoorlog. Een kaartsysteem van vermiste personen. Veel mensen zijn in de oorlog naar Duitsland vervoerd en kwamen niet terug. 'Die zijn uiteindelijk allemaal overleden verklaard', vertelt Anne. 'Dan moet je denken aan bijvoorbeeld mensen die naar kampen vertrokken of juist bij de SS gingen en omkwamen.'

Van veel Nederlanders is niet precies bekend waar zij waren in de oorlog en dan waren ze officieel vermist. Een doos met kaartjes met in totaal duizenden persoonlijke verhalen. Dat is het. Als je die informatie aanvult met stukken uit andere archieven, dan kun je een compleet mensenleven reconstrueren. Het fascineert Anne mateloos. En het emotioneert haar ook vaak. Ze is wel eens huilend thuis gekomen, na het lezen van een dossier van oorlogsmisdadiger Siert Bruins.

De diefstal van twee kandelaars

Samantha van het Haags Gemeentearchief moet ook wel eens lachen om wat ze aantreft. Eén van de eerste stukken die zij in handen kreeg, was het archief van de Night Bachelors Melodies Club. Een club in Den Haag die jazzfeestjes organiseerde in de jaren dertig.

Jazz associeer je nu misschien met keurige mensen, maar toen blijkbaar niet. De feestgangers misdroegen zich soms stevig. Na even zoeken komt er een briefwisseling tevoorschijn, waaruit blijkt dat er bijvoorbeeld twee kandelaars werden gestolen door de jazzliefhebbers, in Hotel La Promenade. Uiteindelijk kwamen ze ook weer terug, maar er is flink over en weer geschreven.

Overleden

'De club en het hotel bestaan allang niet meer. De hoofdrolspelers zijn al jaren dood. En toch: als we de brieven doornemen, voelen wij ons even toeschouwer bij een ruzie uit lang vervlogen dagen', vertelt Samantha.

Alle puzzelstukjes opdiepen en zo de meest prachtige, ontroerende of grappige verhalen ontdekken en vertellen. Dat is wat Samantha en Anne het mooist vinden van werken in een archief. En dan gaat het er vooral om dat je die verhalen niet voor jezelf houdt. Ze moeten worden verteld worden, want 'Sharing is Caring', zoals Samantha het noemt.

Toegankelijker

Er is nog veel werk te doen, maar heel langzaam worden archieven steeds toegankelijker voor het grote publiek. Zelf zoeken en rondneuzen kan in veel gevallen nog niet letterlijk, maar vaak wel digitaal. 'Ontsluiten', heet dat dan in vaktermen.

Ellen van der Waerden is de chef van het Haags Gemeentearchief. Tot haar spijt moet zij vaststellen dat jonge archiefmedewerkers nu nog schaars zijn. 'Wij zijn het kloppend hart in de stad', zegt zij over 'haar' gemeentearchief. 'Wij documenteren onze geschiedenis en die begint gisteren.'

Verkiezing

Hopelijk kan de verkiezing bijdragen aan een beter beeld van de branche. Want archieven zijn zeer gebaat bij jonge mensen met een passie voor geschiedenis en verhalen. Bij mensen die ook een beetje houden van speuren en puzzelen. En ook bij digitale specialisten en 'publieksstrategen'. Want om dergelijke profielen draait het steeds meer in de archiefwereld.

