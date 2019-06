Voorburgse Rugbyclub heeft eerste jeugdtoernooi op eigen veld

'Ons nieuwe clubhuis is een oude bouwkeet, we hebben hem met de leden helemaal verbouwd,' vertelt Nanda Bechtholt van de Voorburgse Rugby Club. Zij en de overige leden zijn apetrots op hun nieuwe onderkomen. De club, opgericht in 2015, heeft voor het eerst een eigen veld, met dus een clubhuis.

'Tot nog toe speelden we elke week op een ander openbaar veldje in de gemeente,' vertelt voorzitter Lucas Avink van VRC, 'maar dankzij de gemeente hebben we nu dit veld aan De Star in Leidschendam.'

'Het is goed dat de club nu in elk geval tijdelijk een vaste plek heeft,' vult wethouder Nadine Stemerdink van Leidschendam-Voorburg aan, 'en we mogen trots zijn dat er zoveel ouders en vrijwilligers zijn die het clubhuis hebben gebouwd.'

Turven

Bijzonder aan VRC is dat het een jeugdclub is, er zijn geen teams voor volwassenen. De vereniging organiseert op het nieuwe terrein voor het eerst een toernooi voor de jongste spelertjes, de turven, van zes tot acht jaar. Er doen 160 kinderen mee van negen verschillende clubs, waaronder HRC uit Den Haag en DIOK uit Leiden.

De heren van de Leidse club werden twee weken geleden kampioen van Nederland. De turven op het jeugdtoernooi bij VRC worden deze zaterdag opgewarmd door Ross Bennie Coulson, één van de spelers van DIOK, en David Weersma uit Voorburg, nu speler van het Franse Bourges. Beide spelen ook in het Nederlands team.

Rugby groeit

'Rugby in Nederland wordt groter en groter,' aldus Coulson, 'het is belangrijk om weer een team erbij te hebben in de regio, nu weer hier in Voorburg, er is hier ook een club uit Noordwijk, dus ik ben heel blij.'

Weersma begon zijn carriere bij HRC, en doorliep daarna een rugby-academie in Zuid-Afrika. Nu speelt hij in de Franse competitie bij Bourges. 'Rugby is de perfecte sport voor mij,' zo vertelt hij, 'het is wel een contactsport, maar omdat iedereen getackled kan worden en iedereen kan tacklen kijk je wel uit dat je niet echt iets gemeens doet.'

Kameraadschap

Ook de turven zelf zijn er al van doordrongen waar de sport om draait: 'respect,' zegt Daniël, 'en kameraadschap,' vult Rose aan. Wat ze zo leuk vinden aan rugby? 'Dat je veel kan rennen,' vindt Daniël.’ 'Dat je lekker vies kan worden,' zegt Rose. Zij is van plan om het ver te schoppen: 'ik wil later professioneel speler worden.'

Om die droom waar te maken moet je tegenwoordig nog naar het buitenland: 'In Frankrijk kan ik er van leven,' zegt Weersma. Coulson vult aan: 'Het zou mooi zijn als het voor de generatie van deze kinderen ook in Nederland kan.' Er zijn in elk geval mogelijkheden voor de kinderen om beter twe worden. Veel van de deelnemertjes aan het toernooi van vandaag gaan naar het nationale rugbykamp in augustus in Amsterdam, waar ze worden getraind door de internationals Mark en Andy Darlington.