Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil verbod op lachgas

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het gebruik van lachgas in Haagse openbare plekken wordt verboden. De partij pleit voor een verbod in de plaatselijke verordering (APV), omdat het vindt dat 'jongeren met hun leven spelen'. 'De gevolgen van ongeconcentreerd en veelvuldig gebruik van lachgas wordt zwaar onderschat', zegt raadslid Nino Davituliani.

Het gebruik van lachgas in ons land is de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen, vooral onder jongeren. Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos geldt dat ook voor het aantal lachgaspatiënten in Haagse ziekenhuizen, die na teveel innemen van het goedje onwel worden.

Davituliani: 'Om deze toename terug te dringen en de politie een middel te kunnen geven om in te grijpen en te handhaven, moet het verbod op gebruik van lachgas in openbare ruimten in de Haagse APV opgenomen worden.'

Oosterhout

In het Brabantse Oosterhout heeft de gemeenteraad lachgas eerder dit jaar in de ban gedaan. Daar mag het niet meer in openbare ruimten gebruikt worden. Davituliani heeft aan de Haagse gemeenteraad gevraagd of het bekend is met deze aanpak in die plaats en of dat ook in Den Haag toegepast kan worden.

Den Haag trad tijdens Bevrijdingsdag niet streng op tegen lachgas. In de meeste steden gold een verbod op het gebruik, maar Den Haag vormde een uitzondering.