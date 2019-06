Balkonbrand in Delft: buurtbewoners zijn bang voor criminele afrekeningen

Een brandje op een balkon in de Camerlingstraat in Delft zondagochtend vroeg. Bewoners van het portiek moesten korte tijd hun huis uit en werden in de ambulance gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. Het is niet het eerste incident in de straat, zeggen buurtbewoners die anoniem willen blijven. Ze zijn de sfeer in hun buurt zat.

Een gesmolten kunststof kozijn herinnert aan het brandje op het balkon van de portiekflat op de begane grond. De bovenbuurman heeft het vuur gedoofd met een tuinslang. 'De vlammen gingen tot aan zijn balkon', zeggen buurtbewoners die komen kijken na de commotie die ze zondagmorgen rond 3.30 uur meemaakten.

Eind april was het in de buurt ook raak. De Camerlingstraat ligt om de hoek van het Van Foreestplein. Daar werd 22 april midden op de dag geschoten. Na de schietpartij vluchtten mensen weg door een plantsoen achter de Camerlingstraat. Uiteindelijk werden drie mensen opgepakt.

'Meerdere drugsdealers'

'De politie doet niets terwijl ze heel goed weten wat hier speelt', zeggen de buurtbewoners. Ze vertellen over enkele drugsdealers die in de buurt wonen. 'Die zitten in elkaars vaarwater. Dat was de aanleiding voor de schietpartij van een paar weken geleden', menen ze. 'De politie weet ook waar ze wonen, maar ze worden niet aangepakt.'

De brand in de nacht van zaterdag op zondag heeft daar volgens hen niets mee te maken. Wel zeggen ze dat er vaker problemen zijn met de bewoners van de flat waar de brand is gesticht. 'Er was een feestje en de man was enorm dronken, dan gaat het mis'. Ze spreken van een vechtpartij tijdens het feest. 'De politie kwam erbij, maar heeft niemand meegenomen'.

Een paar uur later staat er iets op het balkon in brand. 'En dan staan dezelfde mensen als van de vechtpartij op de stoep te lachen'. De politie bevestigt de onrust op zaterdagavond. Een woordvoerder spreekt van een burenruzie. De wijkagent staat in contact met de buurtbewoners. 'We zitten er bovenop', zo zegt de woordvoerder. Bewoners zijn uiteraard altijd welkom om de politie in te schakelen.

'Een buurt van afrekeningen'

De bewoners die naar de schade staan te kijken willen anoniem blijven: 'Dit is een buurt van afrekeningen, straks krijg ik een brandbom in mijn huis', zegt er eentje. Ze zijn het meer dan zat en bespreken de mogelijkheden om iets te veranderen. 'We moeten melding maken bij Vestia', zegt er een. De flats worden door Vestia verhuurd. 'Van de politie hoef je niets te verwachten, ik heb nog nooit een wijkagent gezien hier. Er wonen veel kinderen in de buurt, wordt er dan echt pas ingegrepen als er iets met de kinderen gebeurt?', vraagt een ander zich af.

En ondertussen willen ze allemaal verhuizen om weg te komen uit de buurt rond de Camerlingstraat in Delft.