Veel te genieten op bijna-tropische dag aan de kust

Hoewel in onze regio de tropische waarden offcieel nét niet lijken te worden gehaald, heeft zondag alle trekken van een tropische dag. Bij het KNMI-weerstation stond de thermometer aan het begin van de middag op 28,3 graden, de gevoelstemperatuur was er maar liefst 38,7. Het is officieel de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Dat meldt weerbureau Weeronline zondag. Het werd 29,6 graden. Daarmee is het oude record van 29,5 graden uit 1947 gebroken.

Dat neemt niet weg dat de eerste lokale tropische dag in ons land een feit is: zondagmiddag werd het in de Noord-Brabantse plaats Gilze-Rijen 30 graden, melden de weerbureaus. De kans is aanwezig dat het de warmste 2 juni ooit wordt.

Dit was de stand van zaken in het weerstation Voorschoten:

Die eerste lokale tropische dag valt vroeg in het jaar, want gemiddeld komt het pas op 12 juni voor het eerst plaatselijk tot tropische warmte. Het jaar waarin de eerste lokale tropische dag het vroegst plaatsvond, was 1968. Op 21 april werd het toen in Gemert en Venlo 32,2 graden, aldus Weeronline. Volgens Weerplaza werd het op 7 juni 1996 in Volkel maar liefst 34,8 graden.

Een landelijke tropische dag zit er voor de korte termijn niet in; de temperatuur gaat de komende dagen dalen: de Pinksterdagen zullen zo'n 10 graden koeler zijn dan nu, is de verwachting.

Maar deze zondag is er nog voldoende te genieten...

