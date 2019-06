Strengere (barbecue)regels voor bezoekers Wilhelminapark in Rijswijk

Het is niet overdreven druk op het barbecueveld in het Wilhelminapark in Rijswijk, wel is het gezellig en her en der roken de barbecues. Sinds een kleine week gelden nieuwe regels in het park. Wie zich er niet aan houdt, kan boetes krijgen oplopend tot zo'n driehonderd euro.

Sommige bezoekers zien het verschil al. Een man die met zijn vrouw en twee vrienden kip staat te grillen op een grote ronde barbecue komt hier geregeld en de afgelopen twee dagen is hij toezichthouders tegengekomen. 'En niet intimiderend ofzo, maar gewoon heel vriendelijk of je alles wel meeneemt naar huis', zegt zijn vrouw.

De vriend die mee is gekomen, doet zich tegoed aan een plastic bordje met kip en pasta. 'De vuilniszak ligt hier naast me. Natuurlijk ruimen we alles op, zo zijn we opgevoed', zegt hij.

Meer voorlichting en hogere boetes

Daar bleek de afgelopen jaren weinig van. Het is geregeld na een mooie dag een enorme bende. Mensen die hun rommel niet opruimden, maar gewoon liet liggen. Om hier een eind aan te maken is er nu een speciaal plan gemaakt. Het 'Zomeraanpak Activiteitenplan' kost zo'n 55 duizend euro en moet het park netjes houden.

De borden in het Wilhelminapark worden groter, zodat iedereen extra goed kan zien waar je wat mag doen. Want je BBQ aansteken bij de zwemplas is verboden. Doe je dat wel en word je gesnapt: 280 euro boete. Laat je je rommel gewoon liggen of dump je je uitgebrande grill naast een vuilnisbak: 140 euro boete.

Extra toezichthouders

En om alles in goede banen te leiden worden extra toezichthouders ingevlogen, naar verluidt ook uit Den Haag. Marc Weterink van Rijswijks Belang is er niet gerust op. 'Ik zie nog geen grotere borden en ook geen handhavers'. Zelf stelde hij voor om bij de ingang van het BBQ-veld borg te gaan heffen. Die zou je dan terugkrijgen als je alles netjes opruimde.

'Daar willen burgemeester en wethouders nog niet aan', zegt hij wat teleurgesteld. 'Het beleid wat nu is afgesproken is wat ons betreft wel de laatste kans. Als dit niet werkt moet er een totaal BBQ-verbod komen', vindt Marc Weterink.