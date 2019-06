Chris (79) is de koffieman van VELO: 'Denk dat ik al zo'n 100.000 bakkies heb gezet'

En die koffie moet natuurlijk ook goed zijn, iets wat volgens Chris niet altijd bij iedereen lukt: 'Het geheim van een goed bakkie koffie zetten, is voldoende koffie gebruiken', legt hij uit. 'Je moet niet te zuinig zijn. Moet het een half schepje meer zijn, doe dat dan, want het kost niks, maar dan heb je wel een goed bakkie.'

Door zijn jarenlange ervaring als 'koffieman' bij sportvereniging VELO, weet Chris precies wat er gebeuren moet. 'Als ik hier 's ochtends binnenkom, is mijn eerste taak koffie zetten. Dan maak ik eerst mijn ketels schoon en leg ik de filters erin', vertelt hij. 'Ik schep vervolgens de juiste hoeveelheid koffie erin en als hij tien liter gegeven heeft, kan ik naar de volgende ketel.'

Weinig klachten

Per ketel heeft Chris ongeveer twintig minuten werk. 'Zodra er een ketel leeg is, zet ik zelf opnieuw de koffie', legt Chris uit. 'Dat doe ik echt zelf, want dat werkt het beste. Sommigen vergeten het namelijk en dan gaat het fout als er heel veel mensen binnenkomen.'

En zijn bakkies vallen goed in de smaak, want volgens de koffieman zijn de klachten die hij in al die jaren heeft gekregen, op één hand te tellen. 'Dat komt omdat ik het al jaren doe', vertelt hij. 'Ik denk dat ik zeker al zo'n 100.000 bakkies koffie heb gezet in al die tijd. Maar het verveelt zeker nog niet, anders had ik hier niet meer gelopen.'

'Mijn cluppie'

Chris loopt al behoorlijk wat jaren rond op VELO. 'Ik begon hier als voetballertje van twaalf jaar. Ik heb hier zestien jaar gevoetbald, ook in het eerste elftal', vertelt Chris. 'Bovendien is mijn vader hier dertien jaar voorzitter geweest. VELO is gewoon mijn cluppie, dat bloed zit er al van kinds af aan in.'

'Ik kan mezelf hier zijn, gewoon lekker mijn werk doen', gaat hij verder. 'Ik doe wat nodig is, ook met de koffie. Als ik klaar ben met de koffie zeg ik altijd: 'geen klachten vandaag, iedereen tevreden?' Dan heb ik het weer heel best naar mijn zin gehad.'

De koffie thuis

Ook thuis heeft Chris het nog altijd naar zijn zin, ondanks dat hij heel wat uren rondloopt op de sportvereniging. Chris is 54 jaar getrouwd en naar eigen zeggen vindt zijn vrouw het geen probleem dat hij bijna dagelijks vanaf 7.00 uur op de club te vinden is. 'Zij is het gewend en ze vindt het prachtig. Maar thuis doe ik ook nog genoeg hoor, ze staat er zeker niet alleen voor.'

Maar dat betekent niet dat Chris thuis altijd verantwoordelijk is voor de koffie. Het ligt er volgens hem aan hoe het uitkomt. Op de vraag wie de lekkerste koffie maakt, grapt hij: 'Mijn vrouw heeft het goed van me overgenomen, zoals het hoort.'

Altijd alles zwart

Na het zetten en schenken van al die duizenden bakken koffie, weet Chris in ieder geval maar al te goed hoe hij zijn koffie het allerliefse heeft. 'Zwart, zwart, zwart. Koffie zwart, thee zwart, altijd alles zwart. Een scheutje melk? Nee, ik ga die koe niet verwennen. Echt niet. Ik gebruik denk ik al twintig jaar geen melk meer in mijn koffie. Je drinkt koffie hè, om die smaak gaat het.'

