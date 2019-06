Tbs geëist tegen man die vrouw doodde met 71 messteken: 'Ze was een vampier met driekleurige ogen'

In het huis aan de Trompstraat in Bodegraven werd de vrouw dood gevonden. | Foto: MediaTV

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 42-jarige Ljubisa O. voor het doodsteken van zijn vrouw. Haar lichaam werd op 15 april 2018 gevonden in hun huis in de Trompstraat in Bodegraven. De vrouw (35) had 71 steekwonden en drie snijwonden, 28 in haar gezicht. Verder was ze gestoken in haar hals, bovenlichaam, en in een been.

'Het geweld was excessief', zei de officier van justitie. 'Het slachtoffer is op gruwelijke wijze haar leven afgenomen.' Over waarom ze precies om het leven is gebracht is, is volgens het OM niet veel duidelijk geworden. 'Daarover komt geen helderheid', zei de officier. Dat komt omdat O. wisselend verklaard heeft, daarbij waren de verklaringen vaak 'onsamenhangend en lastig te volgen'.

Volgens de deskundigen was O. volledig onder invloed van zijn psychische problemen toen hij zijn vrouw doodde. 'Zijn denken. voelen en handelen werden er volledig door aangestuurd', zeggen deskundigen. Daarom vroeg de officier ontslag van alle rechtsvervolging en een verplichte behandeling. 'Deze zaak kent alleen verliezers: de kinderen, de familieleden en de verdachten die zich zo verloren heeft.'

'Mijn vrouw was een vampier'

Volgens O. dacht hij dat zijn vrouw een vampier was. 'Haar ogen waren groot en veranderden steeds van kleur.' Na haar dood stak O. haar in haar oog. 'Ik dacht dat ze ging opstaan en mij ging opeten.' Volgens O. stak hij zijn vrouw ook nog een keer in de hals en het bovenlichaam. De rechter hield voor dat O. eerder had verklaard dat hij ook gestoken zou hebben omdat zijn vrouw te dik was geworden. Dat ontkende hij.

O. ging op zaterdagavond 14 april sigaretten halen in een snackbar in een sporthal in Bodegraven. Volgens getuigen was hij verward en agressief. 'Dat had te maken met mijn kinderen', vertelde hij. De drie werden in 2017 uit huis geplaatst. Dat was zwaar voor het gezin. 'Toen de kinderen afgepakt werden, werd ik helemaal gek', zei O.

Toezicht jeugdzorg

Het gezin uit Noord-Macedonie, in het voormalig Joegoslavië, werd begeleid door hulpinstanties. De kinderen stonden sinds 2013 onder toezicht van jeugdzorg. O. had al langer psychische problemen en zat eerder in verschillende psychiatrische ziekenhuizen. Hij vertelde tijdens de zitting dat hij wilde scheiden van zijn vrouw.

Toen O. rond 21.15 thuiskwam had hij geen sigaretten omdat de automaat kapot was. 'Ik werd helemaal gek', zei hij. De spanningen liepen daardoor op, volgens O. Ook zou zijn vrouw hem geslagen en gekrabt hebben, zei hij. 'Ik moest iets doen, mijn vrouw is sterk.'

Verdachte hoorde stemmen

O. vertelde dat hij die avond probeerde hulp te zoeken bij een ziekenhuis in Gouda. 'Ik voelde mij niet goed, door mijn zenuwen.' Ook hoorde hij stemmen die vertelde dat hij zijn vrouw moest vermoorden. O. stak hij zijn vrouw drie keer met een keukenmes van 17 centimeter. Waar de andere verwondingen vandaan komen, zei hij niet te weten.

Het slachtoffer lag op een matras in de woonkamer toen O. op haar begon in te steken. 'Mijn zenuwen hebben mij gepakt, alles werd zwart.' Volgens O. weet hij niks meer van zijn daden en had hij geen besef van tijd. Een arts stelde vast dat de vrouw rond 05.40 uur zou zijn overleden. Een overbuurvrouw werd rond vijf uur in de ochtend wakker van 'een zagend geluid.'

'Misschien heeft de buurman het gedaan'

Naast de steekwonden had de vrouw ook een gebroken neus, gebroken ribben en een schedelbreuk. 'Dat is een leugen', volgens O. Wie verantwoordelijk was voor de andere 68 steekwonden wist hij ook niet. 'Misschien heeft de buurman het gedaan?', zei O.

Na het steken zat de broek van O. onder het bloed. Hij ging douchen, waste het mes af en legde het terug bij zijn vrouw. Volgens O. vertelde de stemmen in zijn hoofd dat hij dat moest doen. Daarna ging hij bibberend in bed liggen.

Hulp gevraagd aan buren

Daarna ging hij naar de buren. Daar vroeg hij om hulp en vertelde hij dat hij zijn vrouw vermoord had gevonden na het boodschappen doen, de andere buurman zou de dader zijn, zou O. verteld hebben. Die buurman was kort nog even verdachte, maar de politie wist al snel dat ze bij O. moesten zijn.

Toen een buurman meeliep en O. de gordijnen opendeed zag hij het lichaam liggen, en het bloed in de woonkamer, dat was rond 8.30 uur. Op haar lichaam vond de politie een mes, sigaretten en zonnebloempitten. Bij de vrouw lagen een bebloede spijkerbroek van O., een zwart jasje van Armani en een paar zwarte Uggs.

Problemen sinds verhuizing naar Nederland

Na zijn aanhouding is O. onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar werd vastgesteld dat hij was 'vastgelopen op meerdere levensterreinen' sinds de komst naar Nederland in de jaren negentig. 'Ik ben niet goed in mijn hoofd', zei O. Hij bleek verstandelijk beperkt en kampte met psychische problemen waaronder schizofrenie en psychose.

Deskundigen denken dat tbs nodig is vanwege O.'s meervoudige problematiek, ook zijn ze bang voor herhaling. 'Dat gaat niet gebeuren', zei O. Hij voelde niks voor een behandeling in een gesloten kliniek omdat hij dan geen contact kan hebben met zijn kinderen. 'Ik vind het treurig voor mijn vrouw, ik vind het spijtig voor mijn kinderen', zei hij in tranen, via een tolk. Sinds de dood van zijn vrouw heeft hij geen contact meer met de kinderen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.