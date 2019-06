Zes meter hoge tropische plant op reis door Leidse straten

Het was een flinke klus maandagochtend voor de Hortus Botanicus in Leiden: de verhuizing van een 6 meter hoge en 2500 kilo zware tropische plant. De Cordyline australis is één van de grootste tropische planten van Nederland en is eigenlijk te groot geworden voor de Hortus. En dus werd een nieuwe bestemming gezocht en gevonden.

'Hij kan bijna niet meer door de deur van de wintertuin', zegt Rogier van Vugt van de Hortus. 'En dat moet wel, want hij is niet winterhard. En daar komt bij dat de plant ook niet meer in z’n kuip past. Die staat helemaal bol.'



Dus werd gezocht naar een nieuwe locatie om te voorkomen dat de plant in stukjes op de composthoop terecht zou komen: Center Parcs de Eemhof in Zeewolde. De vrachtwagen die de plant naar het vakantiepark moest brengen, kon echter niet bij de Hortus komen. Daarom is de plant hangend aan een vorkheftruck langs de gracht en over de singel naar de vrachtauto gebracht.

Geen tranen

'Ik ben er heel blij mee dat de plant een tweede leven in Zeewolde krijgt', zegt Van Vugt. 'Center Parcs heeft veel ervaring met tropische planten en hij komt daar op een mooie plek te staan.' Van enige emotie is bij de plantenliefhebber geen sprake. 'Nee hoor, met planten is het toch anders dan met dieren. En bovendien hebben we alweer een nieuw exemplaar klaar staan.'

