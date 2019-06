Klachten over hitte en water bij festival The Crave: '6 euro voor een flesje is belachelijk'

Het regent klachten over The Crave Festival in het Haagse Zuiderpark

Het regent klachten over The Crave Festival in het Haagse Zuiderpark afgelopen zaterdag. Meerdere bezoekers klagen dat een flesje water 4,50 euro kostte. Daarbovenop werd 1,50 euro statiegeld gerekend, verder waren er geen gratis tappunten met de hoge tempeteraturen.

'Het was overweldigend met die hitte', zegt festivalbezoekster Tess Baker. 'We wilden het festival even uit om water te kopen, maar dat mocht niet. Dan waren we onze kaartjes kwijt.'

Ook Megan Hudson is niet te spreken over het dure water. 'We hebben overal gezocht naar drinkwaterpunten en zelfs aan de EHBO gevraagd of er water was, maar we konden nergens gratis water krijgen', zegt ze. 'Het is belachelijk, 6 euro voor een flesje water.'

'Zorg goed voor je gasten'

Ook op social media vallen festivalgangers over de gang van zaken. 'Echt schandalig', 'shame on you om geen gratis water te verstrekken' en 'zorg goed voor je gasten!' valt onder andere te lezen op Facebook.

De PvdA in Den Haag wil dat er gratis drinkwater beschikbaar komt op alle festivals in de stad. 'Het is natuurlijk een soort garantie op een zonnesteek als je niet echt veel geld wil uitgeven aan een flesje water', zegt PvdA-raadslid Janneke Holman. 'Water is zelfs duurder dan een biertje.'

Opnemen in festivalvergunning

Holman wil dan ook dat het stadsbestuur in de festivalvergunning opneemt dat er verplicht gratis watertappunten moeten zijn. 'Dat is in Amsterdam al jaren het geval', zegt Holman. Daar is één watertappunt per 150 bezoekers verplicht. 'Wat mij betreft regelen we dit ook zo snel mogelijk in Den Haag.'

Haar partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. De organisatie van The Crave heeft niet gereageerd op verzoeken Omroep West om vragen te beantwoorden.

LEES OOK: Mental Theo en 2 Unlimited naar Scheveningse strand voor 90's feest