Nieuwe zoektocht naar vermiste Anja uit Katwijk levert niks op

De nieuwe zoektocht naar de vermiste Anja Schaap in de sloot aan de Melkweg in Katwijk heeft maandag niks opgeleverd. De politie heeft in de sloot waar vrijdagmiddag haar tas werd aangetroffen een duiker doorgespoten. De politie en de brandweer hebben ook een sloot bij het Noorderlicht en Hercules doorzocht. Dat is vlakbij het huis van Anja. De 33-jarige vrouw wordt sinds woensdagochtend vermist.

Een emotionele zwager en zus van Anja staan tijdens de zoekactie op een afstandje te kijken bij de Melkweg. 'Ze houden elkaar stevig vast,' aldus onze verslaggever die in Katwijk is. 'Ze zijn alle mensen die gezocht hebben afgelopen weekend enorm dankbaar.'

De vermissing houdt Katwijk al dagenlang bezig. 'Het is het gesprek van de dag', zegt verslaggever Martine Boerkamp. 'Er wordt veel over gesproken, iedereen leeft mee met de familie.' De tas van Anja werd vrijdagmiddag gevonden in de sloot aan de Melkweg, een verdere zoekactie in die sloot leverde toen ook niets op.

Camerabeelden

De politie is ook dringend op zoek naar camerabeelden en informatie die kunnen helpen in de zoektocht. De vrouw verliet in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat en daarna verdween ze van de radar. Ze kwam nooit thuis aan.