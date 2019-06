Olympisch zeilduo Zegers en Berkhout heeft nieuw 'wapen' in de maak

De Nederlandse zeilsters in de 470-klasse, Afrodite Zegers-Kyranakou uit Den Haag en Lobke Berkhout, willen zich bij de komende World Cup-finales in Marseille verder verbeteren. In San Remo won het duo onlangs EK-brons en de Nederlandse kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. 'Na het EK hebben we vooral gekeken wat niet goed ging', zegt Berkhout. 'Op die punten willen we ons verbeteren.'

Ze noemt een paar voorbeelden. 'Bijvoorbeeld onze communicatie onderling kan nog beter', aldus Berkhout. 'Daarnaast willen we verder met onze starts. Deze zijn al goed, maar kunnen nog beter. We willen hier echt een wapen van maken. Daar gaan we Marseille voor gebruiken, ook omdat dit het laatste evenement is voor het WK in Japan. Daar zullen we met een groot veld gaan starten.'

In Marseille zullen enkele 'nijpende' problemen moeten worden opgelost. De twee varen zonder coach en met geleend materiaal. 'Marseille is nieuw voor ons maar dat is heel leerzaam', vervolgt Berkhout. 'Dat gaat ons helpen in het teamwork. Bovendien zullen we zonder coach meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ons materiaal zit al in de container naar Tokio, waardoor we hier de spullen moeten lenen. Maar we denken snel onze draai te vinden.'

De Geus: 'Marseille is een tricky plek'

Ook regerend wereld- en Europees kampioene Lilian de Geus verschijnt in de Zuid-Franse stad aan de start, in de RS:X-klasse. De Haagse windsurfster stelt zich eveneens als doel zich verder te ontwikkelen richting Tokio. 'We gebruiken deze wedstrijden om te werken aan starts, tactiek en strategie. Marseille is een tricky plek, dus dat is hartstikke leerzaam. Ook is het veld wat kleiner. We hebben hier ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als op de Spelen, dat maakt het ook interessant.'

De wereldbekerwedstrijden in Frankrijk beginnen dinsdag voor de kust van Marseille. Dat is bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 ook het decor voor de zeilactiviteiten. De 470-medalrace is zondag, die in de RS:X zaterdag.

