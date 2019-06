'Er zijn nog honderden bunkers te vinden, als je maar weet waar je moet kijken'

De zwaarverdedigde kust van Normandië staat deze week volop in de belangstelling, omdat het 75 jaar geleden is dat de geallieerden daar aankwamen en van daaruit Europa bevrijdden. De Normandische kust maakte deel uit van de Atlantikwall, een verdedigingslinie die Adolf Hitler had laten aanleggen en die liep van het noorden van Nederland tot de grens met Spanje. Omdat er veel belangstelling is in de Atlantikwall is er nu een speciale website gelanceerd. 'Ik werd het hele jaar gebeld door mensen die de bunkers wilden bezoeken.'

Overblijfselen van de Atlantikwall zijn nog volop aanwezig in het Nederlands kustgebied. 'Dat weten heel veel mensen niet', vertelt Deidre Schoemaker. Zij is mede-initiatiefnemer van de site bezoekatlantikwall.nl. 'Vaak zijn ze echt verstopt onder het zand. Daar liggen ze begraven, maar je vindt ze ook wel tussen de duinen. Er zijn er echt nog honderden bunkers te vinden. Als je maar weet waar je moet kijken.'

Schoemaker is ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Bunkerdag, de dag waarop het Atlantik-erfgoed speciaal is geopend voor belangstellenden. In die hoedanigheid merkte Schoemaker dat mensen ook buiten de Bunkerdag om interesse hebben om de Atlantikwall te bezoeken.

Één overzicht

'Eigenlijk werd ik het hele jaar gebeld door mensen die de bunkers wilden bezoeken en zich afvroegen waar ze naartoe kunnen. 'Als je googelt op 'bunkermuseum' vind je natuurlijk wel een aantal websites, maar het was lastig om één overzicht te krijgen. Waar je informatie kan vinden, welke musea je kunt bezoeken en welke bunkers. Vandaar dat wij dachten: we gaan dit bundelen en presenteren op één platform.'

'Een aantal bunkermusea is bijna het hele jaar open, maar sommige bunkers niet. De reden? Vleermuizen trekken er 's winters in. 'Het is een ideale woonruimte voor hen', lacht Schoemaker. 'En dan mag je hen eigenlijk niet storen. Zo zijn er ontzettend veel bunkers die 's winters gesloten zijn. Een aantal is wat vaker te bezoeken. Maar die bunkers die onder het zand liggen... het is een enorme onderneming om die open te stellen. Maar er is ontzettend veel moois te zien.'

