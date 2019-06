Zware buien met onweer, hagel en fikse wind zijn onderweg

Het mag deze dinsdag dan lekker zonnig zijn en best warm, later vandaag ziet het er bij ons in de buurt heel anders uit. Voor de avond heeft het KNMI code geel afgegeven. Wij vroegen onze weerman Huub Mizee wat er allemaal op ons afkomt.

'In de tweede helft van de middag begint het al', vertelt hij. 'Dan is er regen en onweer.' Maar in de avond gaat het pas echt los. 'Ja, dan kunnen de buien zwaar zijn en kan er ook hagel voorkomen. Ook zijn er dan zware windstoten, tot zo'n 90 kilometer per uur.'

Wordt het echt heftig? Mizee: 'Nou ja, de bomen staan in blad dus er kunnen takken afbreken. En als er in korte tijd veel neerslag valt, dan heb je ook kans op wateroverlast.' Het gaat niet alleen om het kustgebied, maar om de hele provincie. 'Eigenlijk heel Nederland zelfs', zegt Mizee.

Clash tussen Brits en Duits weer

Een ark timmeren hoeft nog niet, want later vanavond wordt het weer droger. Het lijkt best gek: afgelopen weekeinde vielen de mussen nog van het dak en komende avond lijkt het wel herfst. Hoe kan dat toch? 'We zitten in een overgangsgebied. In Duitsland is er heel warme lucht, terwijl het boven Groot-Brittannië een stuk koeler is. Die lucht gaat dan in het midden botsen en precies dáár ligt Nederland.'

Tot de avond lijkt het trouwens best aardig te worden. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Voor het meest actuele weerbericht kun je altijd op onze site kijken, dat vind je hier.