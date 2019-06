Pop-up politiebureau in Katwijk voor vermiste Anja levert diverse tips op

Inwoners van Katwijk die vragen hebben over de vermiste Anja Schaap konden dinsdagmiddag terecht bij een pop-up politiebureau aan de Melkweg. Bij de Lidl stond wijkagent Mark Holswilder met enkele collega's om iedereen te woord te staan. Ook hoopten agenten hier nieuwe tips te krijgen over de verdwijning van de 33-jarige Katwijkse en dat is gelukt.

De politie laat weten dat er behoorlijk wat aanloop was en er diverse tips zijn binnengekomen. 'Goed om te zien.' De tips, ook de tips die binnenkwamen via sociale media, worden doorgespeeld naar de recherche die filtert op wat bruikbaar is. In totaal kwamen zo'n veertig mensen langs.

Anja Schaap verdween vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag na een avond stappen in Katwijk. Zij is nog gezien op weg naar huis, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. Afgelopen vrijdag werd in een sloot aan de Melkweg haar tas gevonden, maar een verdere zoektocht naar de vrouw leverde niets op.

Veel onrust

De vermissing zorgt voor veel onrust in Katwijk. Voor de politie reden om dinsdag bewoners te woord te staan. 'We merkten dat er behoefte is aan een praatje. Mensen zitten met vragen, er is de hele middag al veel aanloop. We hopen op deze manier de rust in de wijk terug te kunnen brengen. En als iemand tips heeft dan horen we dat natuurlijk ook graag', vertelde wijkagent Mark Holswilder vooraf. Tot 15.30 uur waren de agenten aanwezig bij hun tijdelijke kantoor.