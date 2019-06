Vrouw neergestoken in woning Den Haag

In een huis aan de Hanedoesstraat in de wijk Benoordenhout in Den Haag is maandagavond een gewonde vrouw ontdekt. Ze heeft steekwonden. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Een man, die ook in het huis was toen de politie daar om 19.00 uur aankwam, is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Forensisch en tactisch rechercheurs deden vervolgens onderzoek in de woning.

De vrouw ligt dinsdag nog in het ziekenhuis. 'We hebben haar kort kunnen spreken', laat een woordvoerder weten. 'De aard van haar verwondingen is ons niet bekend. Dit wordt meegenomen in het onderzoek.’