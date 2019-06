Zo red je de lokale hulpverlening: 'Geef jongeren verantwoordelijkheid'

Bij de Rode Kruis-afdeling in Bodegraven lijken ze het lek boven te hebben. Waar de club twee jaar geleden nog maar weinig actief was, leeft de vereniging weer. 'We doen het echt samen, iedereen is gelijkwaardig', vertelt Renske van Dijk.

We lopen mee met Renske over het terrein van Borft Live, de voorjaarsmarkt van het dorp. Met een kermis, een braderie en muziekpodium. 'In het recente verleden konden wij dit evenement niet bemensen, want we hadden te weinig hulpverleners', schetst ze het recente verleden van het lokale Rode Kruis.

'Nu hebben we er de afgelopen twee jaar tien nieuwe vrijwilligers bijgekregen en kunnen we dit soort grote evenementen wel draaien', straalt ze. 'Sociale media zijn daarin belangrijk geworden, maar ook een website die heel actueel is. We bieden nieuwe cursussen en laten mensen in onze keuken kijken.'

Neerwaartse spiraal ombuigen?

De energie waarmee Van Dijk vertelt over de afdeling, staat in geen verhouding tot hoe andere Rode Kruis- en EHBO-clubs worstelen met het voortbestaan. Uit cijfers van EHBO Nederland blijkt dat in vijftien jaar tijd het aantal vrijwilligers is gedaald van 11.0000 tot nipt 5.000. Afdelingen gaan over de kop, of weten niet of ze volgend jaar nog bestaan.

Welke gouden tip zou er dan vanuit Bodegraven gegeven kunnen worden afdelingen die het moeilijk hebben? 'Investeer in mensen', geeft Renske van Dijk antwoord. 'Neem het risico om jonge mensen verantwoordelijkheden te geven. Geef ze kansen en vertrouwen dat ze het kunnen, dan kun je samen de druk die het vrijwilligerswerk met zich brengt beter dragen. Je ziet wat er bij ons is gebeurd, het kan.'

