Rijnsburg boos over voorgenomen sluiting dierenweide: 'Geliefd uitje'

In Rijnsburg is vol verontwaardiging gereageerd op het plan van de gemeente Katwijk om dierenweide Westerweide volgend jaar te sluiten. De inwoners zijn direct nadat het nieuws bekend werd een petitie gestart om de dierenweide toch open te houden. Binnen een week werd deze petitie meer dan tweeduizend keer getekend. 'Hartverwarmend', noemt beheerder Jason Vergunst de steun. 'De massale respons doet ons echt heel goed.'

Vergunst kreeg vorige week te horen dat de gemeente van plan is de dierenweide per 1 januari te sluiten. 'We wisten wel dat de gemeente moest bezuinigen, maar het was voor ons een grote verrassing dat we helemaal moeten sluiten. Er is wel 10.000 euro beschikbaar in plaats van 30.000 euro, maar voor dat geld mogen er geen dieren aan te pas komen. En voor een dierenweide is het dan lastig om door te gaan.'

Het voorgenomen besluit heeft veel los gemaakt in Rijnsburg. 'De dierenweide is enorm belangrijk voor Rijnsburg', legt Vergunst uit. 'We hebben zo veel dieren en zitten naast de speeltuin. Voor ouders met kinderen is het een geliefd uitje in het dorp. Dat merken we nu ook wel aan de reacties. Wij vinden het enorm vervelend dat we moeten stoppen, en de rest van het dorp dus ook. De opgestarte petitie was binnen twee dagen al bijna tweeduizend keer getekend, dat doet mij en al onze vrijwilligers echt enorm goed.'

Particuliere initiatieven

Het sluiten van de dierenweide maakt onderdeel uit van de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Katwijk. De gemeente moet 4,7 miljoen euro besparen, en het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een Kaderbrief gepresenteerd met ruim 5,4 miljoen euro aan bezuinigingen. 'Dit geeft de gemeenteraad ruimte om keuzes te maken', legt een woordvoerder van de gemeente Katwijk uit.

De gemeente hoopt op particuliere initiatieven om de dierenweide open te kunnen houden. 'De gemeente heeft met de beheerder van de dierenweide meerdere gesprekken gevoerd om tot een verzelfstandiging van de dierenweide te komen. Helaas is dit tot nu toe niet gelukt. We zijn altijd bereid om met particuliere partijen in gesprek te gaan. De gemeente heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld om een particulier initiatief te doen slagen, maar dat kan alleen in combinatie met een sociaal maatschappelijk doel.'

Strijdbaarder

Beheerder Vergunst heeft zich dan ook nog niet bij de sluiting van de dierenweide neergelegd. 'We hebben een gesprek aangevraagd met de wethouder, maar daar hebben we nog geen reactie op gehad. Maar volgende week is de paardenmarkt en dan zullen we zeker aandacht gaan vragen voor de dierenweide. En als dit geen succes oplevert dan zullen we ook de komende maanden blijven strijden. Want de dierenweide moet open blijven. De massale steun van de afgelopen week heeft ons nog strijdbaarder gemaakt.'

