Johans tuin staat bomvol beelden: 'Een uit de hand gelopen hobby'

Gorilla's in de boom, otters in de sloot en koeien in het gras. De tuin van Johan de Wit uit Bodegraven staat bomvol met dieren. Tenminste, met beelden van dieren om precies te zijn, en die trekken veel bekijks. 'Ik denk dat ik het meest gefotografeerde object ben van heel Bodegraven.'

Wanneer hij precies begon met het verzamelen van beelden weet hij niet meer, 'maar het moet zo'n veertien jaar geleden zijn geweest', vertelt Johan. Wel weet hij nog welk beeld hij als allereerste kocht, namelijk een groot beeld van koe en dat had een bijzondere reden.



Johan kocht het beeld als een soort protest tegen de oormerken die tegenwoordig in de oren van koeien en andere dieren zitten. 'Die labels zijn er om te kunnen traceren waar het vlees vandaan komt. Maar zodra dat beest op het slachthuis komt, snijden ze zijn kop eraf en daar zitten ook zijn oren aan. Dus dan vind ik dat flauwekul. Want die oren komen in een bak te liggen en dan weet nooit iemand meer bij welk karkas ze horen.'

Panda als bijrijder

Hij kocht daarom een koeienbeeld zonder oormerk om een statement te maken. 'Toen ik hem zag dacht ik, die moet ik hebben. Hij heeft horens en oren zonder oormerk. Gewoon een mooie koe.'



Al snel volgden er heel wat meer beelden van allerlei verschillende dieren. Zo heeft hij een beeld van een schattige panda. 'Hij was vaak mijn bijrijder in de auto, als ik voor mijn werk in de buurt was van Ouwehands Dierenpark', vertelt Johan. 'Mensen betalen daar een paar tientjes om een panda te zien die vaak de hele dag niet te zien is. Dus dit beeld naast mij in de auto, met z'n mooie oogjes, trok dan heel wat bekijks.'

Trots op zijn hobby

De verzameling die Johan nu in zijn tuin heeft staan noemt hij een uit de hand gelopen hobby, waar hij heel wat aandacht voor krijgt. 'Ja ik ben er toch wel trots op dat ik dat leuke spul zo heb allemaal', vertelt Johan. 'Echt, als ik voor iedere foto een euro zou krijgen... dat krijg ik natuurlijk niet en dat hoef ook niet, maar dan zou ik zeker miljonair zijn.'

