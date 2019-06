Handtas van Britse toerist gestolen uit restaurant van hotel

Een echtpaar uit Groot-Brittannië is flink gedupeerd door twee dieven, die hebben samengewerkt om de handtas van de vrouw te stelen. Die zat vol met waardevolle spullen. Dat gebeurde in het restaurant van het NH Hotel in Zoetermeer, waar ze zat te eten. De dieven hebben samengewerkt om de tas ongezien mee te nemen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De man en de vrouw zitten op maandag 15 april aan het ontbijt in het restaurant. De handtas met daarin een telefoon, creditcard, geld en paspoorten ligt onder de stoel van de vrouw. Op camerabeelden is te zien hoe een man het restaurant binnenkomt. Hij ziet de tas meteen liggen en trekt hem met zijn voet wat naar hem toe.

De verdachte heeft witte oortjes in en heeft op die manier mogelijk contact met een andere man, die nog in de lobby staat. Ook hij komt het restaurant in en spreekt een personeelslid aan, zodat die is afgeleid. In de tussentijd is de dief bezig met het stelen van de tas. Hij zet zijn eigen rugtas er voor en probeert de handtas daar in te stoppen.

Niets in de gaten

Het slachtoffer heeft niet door wat de man aan het doen is. Ze merkt alleen dat de verdachte zijn rugtas op de grond laat vallen, maar ziet niet dat hij haar tas te pakken heeft. Meteen daarna lopen de mannen het restaurant uit.

De mannen worden ook verdacht van de diefstal van een tas uit het Bastion Hotel in Zoetermeer. Daar is een vrouw uit Duitsland het slachtoffer geworden. Zij raakte duizenden euro's, haar telefoon en haar ID-kaart kwijt.

