Aangehouden verdachte van poging verkrachting 85-jarige niet de juiste, onderzoek gaat door

De man die op 9 mei is aangehouden op verdenking van een poging tot verkrachting van een 85-jarige vrouw in Den Haag, is weer vrij. Volgens de politie wijst alles er op dat de man niet de juiste verdachte is. Het onderzoek is daarom nog in volle gang en de politie roept getuigen op zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is op donderdagmiddag 9 mei aan het werk in de tuin van haar huis aan de Monsterseweg. Het valt haar op dat er een aantal keer een jongeman voorbij fietst. Als ze klaar is in de tuin, het is dan ongeveer 14.20 uur, loopt ze naar de achterkant van het huis om de tuinspullen weg te zetten. Op dat moment komt er plotseling een jongeman op haar aflopen.

Vermoedelijk is het de man die al een paar keer voorbij fietste, maar het kan ook iemand anders zijn geweest die vanuit een andere richting is gekomen. De vrouw schrikt van de man in haar tuin. Hij vraagt of hij een glas water kan krijgen. Als ze zegt dat dat kan, wordt ze hardhandig de bijkeuken in geduwd.

Poging tot verkrachting

De man duwt haar naar de grond en gaat bovenop haar liggen. Hij probeert haar riem los te maken, maar dat lukt niet. Mevrouw roept uiteraard om hulp. De man staat dan op en loopt weg. Maar als het slachtoffer wil opstaan, komt de man weer terug. Hij duwt haar nogmaals naar de grond, gaat weer boven op haar liggen en maakt heen en weer gaande bewegingen met zijn lichaam.

Als de 85-jarige vrouw begint te gillen, duwt hij hardhandig zijn hand op haar gezicht. Ze roept dat haar zoon elk moment thuis kan komen. Dat is het moment dat de man er vandoor gaat. Voor hij vertrekt zegt hij nog sorry. De vrouw blijft ontredderd achter. Ze was bang dat de man haar zou doden en is bang geworden om alleen aan de achterzijde van haar huis te zijn. Ook heeft ze pijn aan haar lichaam, omdat de man hardhandig te werk ging.

Signalement verdachte

De verdachte is een jongeman met een opvallend glad gezicht. Hij is licht getint en vrij klein: 1,60 meter. Hij droeg een donkerblauwe jas en was mogelijk op de fiets, maar dat is niet zeker. Hij kan ook in de omgeving gewandeld hebben.

De politie weet dat er veel mensen in de omgeving van de Monsterseweg hebben gelopen, gereden of gefietst op donderdagmiddag 9 mei. Iedereen die daar toen in de buurt was, wordt gevraagd zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met mensen die opvallende zaken hebben gezien in de omgeving. Dit kan in de richting van Loosduinen of Monster zijn geweest, maar ook in de bosrijke omgeving achter het huis van het slachtoffer.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem