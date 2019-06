Gokkast van Naaldwijks café ongezien leeggehaald door twee mannen

Twee mannen hebben samengewerkt om ongezien het geld uit een gokkast te halen bij café De Slimmerick in Naaldwijk. Ze hebben daarbij vermoedelijk een lopersleutel gebruikt en gedaan of ze gewone klanten waren, zodat niemand in het café iets in de gaten had.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee verdachten afzonderlijk van elkaar het café aan het Havenplein binnenkomen. Ze bestellen iets te drinken en spelen op de gokkasten, die achter in de zaak staan. Op een gegeven moment is te zien dat ze de gokkast een beetje verschuiven en rommelen aan de achterkant van de automaat. Omdat ze intussen goed de rol van ‘normale klant’ spelen, hebben het personeel en andere klanten niets in de gaten. De mannen bestellen geregeld iets te drinken en zelfs iets te eten

Op de beelden is te zien dat ze een aantal keer bukken. Op die momenten wordt waarschijnlijk geld uit de automaat gehaald. Die is dus zo gemanipuleerd, dat het geld er ook uit komt zonder geluk in het spel. Vermoedelijk hebben ze een lopersleutel gebruikt, die ze op een of andere manier in hun bezit hebben gekregen.

Gokkast leeg

De twee willen het daarna ook proberen bij de tweede gokkast, maar die doet het niet. De barvrouw wordt om hulp gevraagd, maar ook zij krijgt de automaat niet aan de praat. Na een tijdje rekenen de mannen de consumpties af en ze verlaten het café. Later blijkt dat al het geld uit de gokkast is verdwenen.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem