Den Haag officieel aangemeld als kandidaat Songfestival

De gemeente Den Haag wil het Eurovisie Songfestival organiseren. De Hofstad heeft zich officieel aangemeld bij organisator NPO en moet nu binnen vier weken beslissen of het zich ook daadwerkelijk kandidaat stelt. 'De organisatie heeft een heel boek aan eisen en komende weken gaan we onderzoeken of het haalbaar is om het songfestival naar Den Haag te halen', vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Door de overwinning van Duncan Laurence bij het Songfestival van vorige maand mag Nederland de volgende editie organiseren. Diverse steden hebben al laten weten dat ze het evenement graag willen organiseren. Den Haag heeft zich dinsdagmiddag in het rijtje mogelijke gaststeden gevoegd. 'Het Songfestival past heel goed bij de ambities die wij als stad hebben als het gaat om de organisatie van evenementen.'

Toch is het nog geen zekerheid dat Den Haag zich ook daadwerkelijk kandidaat stelt. De procedure bestaat uit twee delen, legt een woordvoerder uit. 'Tot woensdag kunnen steden zich aanmelden, en dat hebben wij nu gedaan. Nu ontvangen wij alle voorwaarden waar de organiserende stad aan moet voldoen, zoals de omvang van de locatie, de kosten en overige voorwaarden die gesteld worden. Willen we het songfestival echt organiseren, moeten we binnen vier weken een bidbook inleveren voor onze definitieve kandidaatstelling.'

ADO-stadion

De locatie is een heet hangijzer voor de organisatie. De gemeente heeft twee opties voor ogen. 'Eerst dachten we aan het World Forum, maar het is al gebleken dat die te klein is voor het Songfestival. Als mogelijkheden blijven nu nog het ADO-stadion over en het Malieveld. Bij het stadion moeten we dan een overkapping plaatsen, maar we kunnen er ook voor kiezen om een grote tent op het Malieveld neer te zetten zoals bijvoorbeeld op Lowlands gebeurt.'

De gemeente benadrukt dat het nog geen beslissing heeft genomen over een definitieve kandidaatstelling. 'We zijn enorm trots dat Duncan heeft gewonnen en hebben gezien dat het songfestival leeft in Den Haag. Het evenement past echt bij de stad, maar we moeten het stap voor stap bekijken. De gemeente Rotterdam heeft haar bidbook al voor 80 procent af. Zo ver zijn we niet. We gaan nu op ons gemak de gestelde eisen bestuderen en daarna nemen we een beslissing of we onze kandidatuur doorzetten.'

LEES OOK: Songfestival Den Haag: haken en ogen aan Cars Jeans Stadion