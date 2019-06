Zoet, zoeter, zoetst: het Suikerfeest is losgebarsten

De Ramadan is voorbij. De vastenmaand van de moslims eindigt traditioneel met het suikerfeest, wat dinsdag en woensdag wordt gevierd. 'Tijdens de Ramadan onthoud je je van alle lusten en dat mag vandaag gevierd worden', zegt Atalay Celenk van Juliana Plaza in Den Haag.

In heel Den Haag komen moslims dinsdag en woensdag bij elkaar om het Suikerfeest te vieren. Op deze dag doen ze zich te goed aan allerlei soorten zoetigheid, vandaar de naam Suikerfeest. 'Het belang van de Ramadan is om een maand tot inkeer, tot bezinning te komen,' vertelt Celenk. Het is een zware maand, die voor de jongens al op jonge leeftijd begint. 'Als je een natte droom hebt gehad, dan moet je eigenlijk beginnen', giechelt een van de jongens op het feest.

Tijdens de Ramadan eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is fysiek en mentaal zwaar, maar volgens een van de mannen helpt de Ramadan in de rest van het leven. 'Als je zo'n maand kunt overleven, dan kun je op andere momenten ook door de moeilijke periodes komen omdat je iets gewend bent. Want je hebt al vanaf kleins af aan hier aan meegedaan.'

Volhouden

Niet iedereen houdt de Ramadan de hele maand vol. 'Ik heb een paar dagen niet mee kunnen doen omdat ik me niet kon concentreren op het werk', vertelt een van de aanwezige vrouwen. 'Het is niet de bedoeling dat je gemarteld wordt. Je moet het goede doel bereiken en dat is niet dat je het niet meer vol kunt houden.'

LEES OOK: Foodblogster Kookmutsje Najat bakt 16 verschillende soorten koekjes voor Suikerfeest