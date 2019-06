West Wekker: een jaar Haags college en uitspraak gewelddadige woningoverval Pijnacker

Goedemorgen! Doet het college van Den Haag wat het heeft beloofd? Na een jaar maakt Omroep West de balans op met de hoofdrolspelers. En de twee Amsterdamse verdachten van de gewelddadige woningoverval van vorig jaar in Pijnacker krijgen te horen of ze de cel in moeten. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Haagse college zit alweer een jaar op de bok. Hoe doen de vier coalitiegenoten Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks het eigenlijk? Daar gaan we vanavond over praten in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf. Wethouders, raadsleden, bewoners en organisaties schuiven aan. Wil je deze uitzending bijwonen? Dat kan.

'De langste 23 minuten uit haar leven die zij de rest van haar leven niet meer zal vergeten.' Zo noemde de Haagse officier van justitie de ervaring van een vrouw uit Pijnacker die op 29 maart 2018 in haar woning aan De Harnasch gewelddadig werd overvallen. De aanklaagster eist zes jaar cel tegen twee verdachten (20 en 21), beiden afkomstig uit Amsterdam. De rechter doet woensdag uitspraak.

Wordt het weer Claudia de Breij met 'Mag ik dan bij jou' of staat er een Engelstalig nummer op 1 in de Eeuwige Roem Top 100. Jij kan daar nog tot woensdag 12.00 uur je bijdrage aan leveren, want dan sluiten de stembussen voor de hitlijst van Omroep West.

Het weer: Woensdag is er vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt 19 tot 22 graden.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:

Een petitie om EHBO-les als vast onderdeel van het vakkenpakket op middelbare scholen te krijgen, is ruim 50.000 keer ondertekend. Het Rode Kruis en Schok & Pomp, een organisatie van artsen op de spoedeisende hulp, hadden 40.000 handtekeningen nodig om deze wens op de politieke agenda te krijgen.

Achter het begrip crowdfunding verschuilen zich nogal eens kredietverstrekkers die leningen aan kleine ondernemers aanbieden onder ongunstige voorwaarden. Tientallen bedrijven die een lening hebben afgesloten bij zo'n commercieel platform zijn kort daarna failliet gegaan. Ondernemers kwamen in het nauw door extreem hoge kosten.

De animo onder jongeren voor bestuurswerk bij jongerenorganisaties daalt. Ze vinden het werk lastig te combineren met studie of andere verplichtingen, hebben moeite om financieel rond te komen en weten veelal ook niet hoe of wat je aan bestuurswerk zou kunnen doen. Dat zegt de Nationale Jeugdraad op basis van eigen onderzoek.

Vanavond op TV West: Buitenwezen

In Buitenwezen dwaalt verslaggever Erik Kooyman zijn neus achterna. Hij kiest een gebied waar hij nog nog niet geweest is en laat zich leiden door de natuur. Hij loopt, klimt, en zoekt dwars door het gebied met zijn camera op de schouder. Altijd in de aanslag om iets moois te vangen. Een baltsende havik, een onrustige fazant of een flitsende ijsvogel, maar vaak is het een onvangbaar koolwitje of zilverreiger. Elke keer weer een vluchtpoging naar iets nieuws in de natuur en altijd met het verlangen naar iets geks of speciaals.