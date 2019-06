Den Haag krijgt mogelijk groot nieuw muziekfestival: 'Meerwaarde voor Nederland'

De verwachting is dat het nieuwe festival ergens tussen de twee ton tot en een miljoen euro gaat kosten. | Foto: The Parcifal

Den Haag krijgt mogelijk een nieuw groot festival voor moderne muziek. De eerste editie daarvan zou rond de opening van het nieuwe cultuurcomplex OCC in 2021 kunnen worden gehouden. Betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen zien 'meerwaarde' van zo'n festival voor Den Haag én voor Nederland, staat in een onderzoek van bureau BMC in opdracht van de gemeente.

'Hoewel de festivalmarkt in de afgelopen jaren redelijk verzadigd is geraakt, lijkt er nog wel degelijk vraag te zijn naar 'niche festivals', bijvoorbeeld rond 'moderne muziek'. Dit geldt met name voor nationaal en internationaal publiek, maar ook voor specifieke bezoekersgroepen in Den Haag', aldus het bureau.

Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks spraken in het coalitieakkoord 'Stad van Kansen en Ambities' af dat er een onderzoek naar de haalbaarheid van een festival voor moderne muziek zou komen. Het gaat daarbij in de praktijk om muziek die na 1975 is ontstaan. In de hele wereld zijn er op dit moment ongeveer twintig festivals die dit programmeren. In Den Haag is er ook al een; 'Rewire beschouwt zichzelf als ‘het relevante festival’ voor moderne muziek', schrijft BMC.

Rewire uitbreiden

Vandaar dat het bureau drie scenario’s in beeld brengt: het uitbreiden van dat huidige Rewire, het ontwikkelen van een heel nieuw festival dat zich meer richt op de lokale muziekcultuur of een internationaal festival.

BMC sprak voor het onderzoek met veel betrokkenen en organisaties. Die lijken een voorkeur te hebben voor een heel nieuw festival.

'Rewire niet breed gedragen'

Maar het bureau zelf adviseert 'uitdrukkelijk' om eerst te onderzoeken of Rewire kan worden uitgebreid. 'Dit scenario is om meerdere redenen aantrekkelijk. Het sluit goed aan bij inhoudelijk trends en ontwikkelingen op de festivalmarkt en biedt in dat opzicht nog voldoende mogelijkheden om door te groeien. Het festival heeft nationaal en internationaal al aanzien.'

Wel zijn er risico's. Zo wordt Rewire in de stad nog niet heel breed gedragen, aldus de onderzoekers. En de eigenheid ervan kan in gevaar komen als het wordt uitgebreid. Ook is niet bekend of de organisatoren er wel open voor staan.

Festivals populair

Volgens de onderzoekers zijn festivals nog steeds 'uitermate populair' bij het culturele en uitgaanspubliek. De afgelopen twintig jaar groeide deze markt zelfs 'onstuimig'. Wel is er in 2017 voor het eerst sprake van een zekere verzadiging. Toch trokken alle festivals samen toen nog ruim 26,6 miljoen bezoekers.

Door de grote druk zien de organisatoren van festivals steeds meer reden om onderscheidend te programmeren, ze zoeken niches op met een scherp profiel. Een festival voor moderne muziek zou goed bij die trend passen.

Kosten

De verwachting is dat het nieuwe festival ergens tussen de twee ton tot en een miljoen euro gaat kosten. De praktijk leert dat dit bedrag door vaak door diverse partijen bijeen wordt gebracht: gemeente, provincie, rijk, fondsen, sponsoren.

Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) maakt later deze maand bekend wat hij met het advies van BMC gaat doen.

