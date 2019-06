Verdachten crystal meth-lab Wateringen: 'We zijn slachtoffer van mensenhandel'

In een bedrijfspand in Wateringen heeft de politie naar schatting 400 kilo crystal meth gevonden. | Foto: Politie

Vijf van de zes mannen die verdacht worden van het maken van de harddrug crystal meth in een loods in Wateringen, zeggen dat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel. De mannen verklaarden dinsdag in de rechtbank dat ze onder druk zijn gezet om in het drugslab te werken. 'We zouden in de bouw gaan werken, we zijn misleid', zei Mexicaan Saul A. In februari deed de politie een inval in de loods aan de Schipluidenseweg.

Vijf verdachten uit Mexico en de Dominicaanse Republiek benadrukken tijdens de eerste pro-formazitting in de zaak dat ze hele andere verwachtingen hadden van hun werk in Nederland. 'Jesus P. is aangesproken in de sportschool in Mexico. Hij kon 2000 dollar verdienen in Europa met werk in de bouw. Hij is gewoon geronseld, zat opgesloten in een appartement en moest zijn telefoon en paspoort afgeven', zegt de advocaat van P..

Ook Paulino J., geboren in de Dominicaanse Republiek, maar woonachtig in het Spaanse Madrid, zegt dat hij is misbruikt als werknemer. 'Hij was verhuizer, maar kreeg een baan aangeboden in Nederland. Hij is naar die loods gebracht en moest spullen verplaatsen. Hij heeft niets gemaakt of verwerkt, daar heeft hij geen kennis van', pleit zijn advocaat.

Geblindeerd busje

Jesus P. zegt dat hij is bedreigd. 'We weten waar je vrouw en je kinderen wonen', werd er tegen hem gezegd. De advocaat van P. zegt dat de mannen naar de loods in Wateringen werden gebracht in een geblindeerd busje. 'Het was zo’n 50 minuten rijden. Hij weet niet waar het appartement is waar hij verbleef. De politie en het Openbaar Ministerie nemen dit verhaal geheel niet serieus.'

De officier van justitie lijkt niet onder de indruk van het mensenhandelverhaal. 'Niemand kan zeggen waar de flat staat waar ze woonden. Ze leggen tegenstrijdige verklaringen af. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor mensenhandel.' De officier gelooft niet dat de mannen naar Nederland kwamen, terwijl ze niets wisten van het chemisch proces om synthetische drugs te maken. 'Iemand heeft dat geweten, maar niemand verklaart daarover.'

Boodschappen

De zesde verdachte, Rotterdammer Soufiane B., heeft bekend dat hij boodschappen deed voor de mannen en hen heen en weer reed. 'Ik was zelf verslaafd, maar ben nu clean. Ik schaam me voor wat ik heb gedaan', zegt hij tegen de rechter. 'Maar ik heb alles verteld, ik heb alleen boodschappen gedaan.'

Bij de inval in de loods werd ruim 350 kilo methamfetamine gevonden, een synthetische drugs die crystal meth wordt genoemd en lijkt op speed, maar vele malen krachtiger is. Volgens verslavingszorginstelling Jellinek levert de drug op straat 100 tot 200 euro per gram op. Dat betekent dat er in de Westlandse loods voor zeker 35 miljoen euro aan drugs lag.

Breaking Bad

'Het was een professioneel lab van enorme omvang. Een lucratieve business', benadrukt de officier van justitie. Het drugslab in Wateringen was het eerste crystal meth-lab dat in onze regio werd opgerold. De harddrug is vooral bekend van de serie Breaking Bad, waarin een Amerikaanse scheikundeleraar de drug produceert.

De verdachten vragen de rechtbank om voorlopige vrijlating in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat kan volgens het OM nog maanden duren. De rechter besluit dat de zes mannen vast blijven zitten. De zaak gaat over drie maanden verder.

