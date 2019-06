'Je raakt hierdoor bevangen', Petra is vrijwilliger en deelnemer naar Alpe d'Huzes

Duizenden mensen beklimmen woensdag en donderdag de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse evenement Alpe d'Huzes. Onze collega Petra van Asten uit Rijswijk is een van de vele mensen die de berg beklimmen. Daarnaast is ze vrijwilliger.

'Het is fantastisch mooi weer hier', vertelde Petra woensdagochtend. 'Ik hoor dat het donderdag wat kouder wordt, maar dat is eigenlijk alleen maar goed voor de fietsers en wandelaars. De afgelopen dagen was het namelijk 30 graden, met een prachtige zon. Ietsje minder mag wel.'

Het is inmiddels traditie dat Alpe d'Huzes de eerste donderdag van juni plaatsvindt. De fietsers en wandelaars - en zelfs hardlopers - gaan dan gesponsord zo vaak mogelijk de mythische berg op om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Maar deze woensdag is het al de beurt aan de supporters en vrijwilligers. 'Voor de mensen die willen ervaren wat het is om één keer die Alpe d'Huez op te gaan', legt Petra uit.

'Het hele dorp staat op zijn kop'

Als vrijwilliger is Petra betrokken bij de catering rond Alpe d'Huzes. Ze werkt in het Palais des Sports in Huez. 'Dit is een heel groot centrum boven op de berg waar mensen broodjes kunnen komen halen, drankjes, gevulde koeken, saucijzenbroodjes en van alles...' Daarnaast staat ze in bocht 7 om daar iedereen van lekkers en bouillon te voorzien. 'Bocht 7 is een feestje.' De bochten van de berg staan tijdens Alpe d'Huzes namelijk helemaal vol met mensen. Zij moedigen de deelnemers aan, zwaaien met vlaggen, er is muziek...

De bewoners van de dorpjes rond de berg kijken hun ogen uit bij het zien van de duizenden Nederlandse deelnemers, die ieder jaar de alpenreus beklimmen om geld op te halen voor het goede doel. 'Ze vinden het helemaal geweldig.' 'Het hele dorp staat hier op zijn kop. We zijn enorm welkom. Wij zorgen natuurlijk voor inkomsten, maar ze vinden het ook heel bijzonder wat wij doen.' Dinsdagavond werden de deelnemers getrakteerd op een heel grote barbecue. 'Die werd aangeboden door het casino hier in Bourg d'Oisans, om iets terug te doen voor ons. Fantastisch!'

Petra kwam met dit evenement in aanraking via vrienden. 'Ik wilde dit toen graag een keer ervaren', legt ze uit. 'Vervolgens overleden mijn moeder en een neefje... en toen dacht ik: dit is des te meer een reden om mee te doen met dit evenement.' En dus neemt ze dit jaar weer deel, alweer voor de vierde keer. 'Ja, je raakt hierdoor bevangen.'

