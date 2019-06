Gewonde vrouw Den Haag stak zichzelf

De vrouw die maandagavond gewond werd ontdekt in een huis aan de Hanedoesstraat in Den Haag, blijkt zichzelf te hebben neergestoken. Dat zegt de politie woensdag. Ze krijgt psychische hulp.

Toen de politie de vrouw aantrof was er ook een man in het huis aanwezig. Wat zijn rol is geweest, kan de politie niet zeggen. Ook is niet duidelijk waarmee de vrouw zichzelf heeft gestoken.

De vrouw is er slecht aan toe, maar niet in levensgevaar. Het is onduidelijk of de vrouw nog in het ziekenhuis ligt.

