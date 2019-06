Solliciteren, hoe moet dat eigenlijk? Leidse scholieren krijgen training

85 vmbo’ers van Da Vinci College Lammenschans in Leiden krijgen nu eens geen les in taal of rekenen, maar in solliciteren. De school heeft daarmee een primeur in Leiden, want het is de eerste school die hiermee begint. Met behulp van verschillende rollenspellen leren de kinderen wat er allemaal bij komt kijken als je een sollicitatiegesprek moet doen.

Zelfstandig ondernemer Gebke van Gaal en Rick van Wijngaarden, bedrijfsleider bij de Gamma, zijn de 'docenten' van vandaag. Voor hen een tiental pubers die geen idee heeft wat ze te wachten staat, want hun eerste baantje moeten ze vaak nog krijgen. Daarom beginnen ze met een kennismakingsronde. Maar omdat de klas wel al een sollicitatiebrief heeft geschreven, begint het rollenspel al snel.

'We vonden je brief heel leuk', zegt Van Gaal tegen de 15-jarige Sana Zaghmout. 'Waarom wilde je solliciteren op de functie van fysiotherapeut bij ons?'. Enigszins gespannen antwoordt Sana dat het haar een heel leuk vak lijkt. 'En mijn vader is het ook.'

'Optrekken aan anderen'

JINC Leiden is de organisatie die scholen de trainingen aanbiedt, en nu dus voor het eerst ook in Leiden. De trainers zijn altijd mensen uit het lokale bedrijfsleven. 'Om uiteindelijk succesvol te zijn heb je mensen nodig aan wie je je kan optrekken', zegt Pauline Slavenburg van JINC. 'Dat geldt ook voor solliciteren. Als je opgroeit in een gezin waar bijvoorbeeld werkloosheid is, dan is het best moeilijk om daar succesvol in te zijn. Maar die kinderen hebben net zoveel talent als andere kinderen.'

Ook het Da Vinci College zelf is enthousiast. 'Dit gaat nog een vervolg krijgen', weet directeur Ivor Bergsma. 'We gaan in ieder geval bliksembezoeken brengen aan Leidse bedrijven om kinderen ook de echte werkomgeving te laten zien.'