Club Magnum Zoetermeer weer open: 'Maar ik aarzel geen moment om nieuwe maatregelen te nemen'

De handgranaat die bij de zaak was neergelegd, was al het tweede ernstige incident in een paar maanden tijd. In september was de voordeur van de uitgaansgelegenheid aan de Van der Hagenstraat al eens beschoten. En ook in de periode dat de club een halfjaar gesloten was, was het raak bij Club Magnum. Begin februari lag er opnieuw een explosief voor de deur van de zaak.

Burgemeester Charlie Aptroot wijst er in een memo op dat de sluitingstermijn van zes maanden erop zit. Er zijn op dit moment volgens hem geen mogelijkheden of - juridische - redenen om aanvullende maatregelen te nemen. Wel benadrukt Aptroot dat de ondernemer 'zich strikt aan het veiligheidsplan zal moeten houden'. Het cameratoezicht in het Van Tuyllpark wordt voorlopig voortgezet.

Verstoren

'Het spreekt uiteraard vanzelf dat als de openbare orde wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, ik geen enkel moment aarzel om nieuwe maatregelen te nemen', benadrukt de burgemeester.