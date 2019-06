Roze Jan over zorgcentrum: ‘Ik wil gewoon de foto van mijn vriend op mijn nachtkastje kunnen zetten’

Je hoort het nog wel eens in verzorgingshuizen: 'Wie wast die oude pot?', en mensen draaien soms de foto van hun geliefde om op het nachtkastje als die geliefde van hetzelfde geslacht is. Lesbo’s, homo’s, bi’s, transgenders en interseksuelen, oftewel LHBTI’ers, voelen zich geregeld niet thuis in zorg- en welzijnsinstellingen. Om dat te veranderen heeft de belangenorganisatie Roze 50 Plus een keurmerk opgericht: de Roze Loper. Het Haagse Wijndaelercentrum heeft zo'n certificaat en is er trots op.

Een ambassadeur van Roze 50 Plus is onlangs weer langs geweest bij het zorgcentrum en het roze plakkaat mag bij de voordeur blijven hangen. 'Dat plakkaat hebben is één, maar je moet het wel waarmaken,' zegt Cisca Koernap, coördinator informele zorg van Wijndaelercentrum. 'We geven trainingen aan het personeel, tijdens overleg besteden we expliciet aandacht aan de wensen van LHBTI’ers, om zo een vriendelijk klimaat te kweken. Daarnaast besteden we aandacht aan Roze Zaterdag en organiseren evenementen waar iedereen zich thuis voelt.'

Voordat een instelling een keurmerk krijgt, wordt er naar een aantal dingen gekeken: is er onder het personeel en de bewoners bewustzijn, openheid en respect voor LHBTI-ers, worden mensen gezien zoals ze zijn, krijgen ze passende aandacht en is de privacy en de sociaal-emotionele veiligheid gewaarborgd.

Wie wast die ouwe pot

Dat is niet overal weet Eveline van de Putte van Roze 50 Plus, en schrijfster van boeken over LHBTI-ouderen. 'Het komt nog voor dat er over de gangen geroepen wordt: wie wast die ouwe pot?' Met de ambassadeurs van Roze 50 Plus bezoekt ze zorg- en welzijnsinstellingen. 'Vaak komen instellingen zelf niet op het idee om het certificaat aan te vragen. Gewoon te druk met andere dingen. Daarom benaderen wij ze actief.' Het Wijndaelercentrum is de eerste in Den Haag.

Jan Kippers, is heel blij met het keurmerk. Enkele jaren geleden kwam hij uit de kast: 'Ik hoef me dan niet in te houden en kan gewoon vertellen over mijn vriend. Zeker omdat hij nogal exotisch is, zou ik daar anders misschien bang voor zijn, maar nu helemaal niet.' Jan laat dan ook vol trots de foto zien van zijn exotische man.

Keurmerk trekt klanten

Het humanistische Wijndaelercentrum is niet alleen trots op het keurmerk, maar ziet ook voordelen. Koernap: 'we merken dat mensen bij de intake blij verheugd zijn als we erover vertellen. Het geeft iets aan dat we willen dat iedereen zich hier thuis voelt.'