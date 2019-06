Nacompetitiefinale VVSB - Quick Boys: de wedstrijd van je nieuwe liefde pijn doen

VVSB-spits Tommy Bekooij en Quick Boys-verdediger Chima Bosman kampen deze week met een flink dilemma. Het tweetal speelt woensdagavond in de finale van de nacompetitie tegen elkaar. De winnaar over twee wedstrijden speelt volgend seizoen in de tweede divisie, de verliezer in de derde divisie. Alleen: beide heren ruilen volgend seizoen van club en hebben dus dubbele belangen.

Je wilt als voetballer nooit degraderen, dus geven Bosman en Bekooij woensdagavond en zaterdagmiddag, als het tweeluik plaatsvindt, alles voor hun huidige club. Aan de andere kant willen beide spelers volgend seizoen, als ze uitkomen voor hun nieuwe club, op het hoogste niveau spelen.



'Ik heb dit al enige tijd aan zien komen. Als je rekent, weet je dat de finale tussen Quick Boys en VVSB zou kunnen gaan', zegt Bekooij. 'Ik ben in dienst van VVSB en daar ga ik mijn best voor doen', benadrukt de Leidenaar.



Het antwoord van Bekooij klinkt zakelijk, maar lukt dat ook als er emotie bij komt kijken? 'Ja, nee, ja…. Nogmaals, ik wil er niet te veel over zeggen. Ik ben in dienst van VVSB en daar doe ik mijn best voor', herhaalt de aanvaller zijn woorden.

'Ik ben nu Quick Boys-speler, maar het is wel grappig dat we elkaar in de finale treffen', zegt Bosman. 'Ik wil graag in de tweede divisie spelen, maar ik speel nu voor Quick Boys en daar ga ik mijn stinkende best voor doen.'

De wedstrijd live te volgen bij Omroep West

De wedstrijd tussen VVSB en Quick Boys is woensdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West en een stream op onze website. Zaterdagmiddag pakt Omroep West groot uit. De wedstrijd is dan live op televisie en radio te volgen.