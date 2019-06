Code geel, oranje en rood: nuttig of overdreven?

Wat is het verschil tussen die codes?

Code geel wordt gegeven bij gevaarlijk weer, daarbij moet je vooral goed opletten. Code oranje is een stapje hoger, dan is de kans groter op gevaarlijk weer. Daarbij kan er ook veel overlast zijn of schade ontstaan door het slechte weer. Bij code rood is de impact nog groter en kan de overlast zo groot zijn dat de maatschappijk daar last van krijgt, zoals treinen die niet rijden.

Is het soms niet wat overdreven, zo'n weerswaarschuwing?

'Je moet het altijd serieus nemen', zegt Rob Sluijter, klimatoloog van het KNMI. Wij geven code oranje af als wij echt het gevoel hebben dat er serieus weer op ons afkomt waar mensen rekening mee moeten houden.

Maar de beleving is dat het vaak meevalt met dat aangekondigde noodweer.

'Het vervelende met zo'n situatie met onweer zoals gisteren, is dat we altijd moeten waarschuwen per provincie. Maar een dondersbui is vaak erg lokaal, dus zelfs bij veel onweer zul je plekken in het land hebben waar bijna niks gebeurt en waar mensen gewoon buiten zitten. En 5 kilometer verderop vallen de bomen over auto's', zegt Sluijter.

Het KNMI geeft zo'n 8 keer per jaar code oranje af en 1 of 2 keer code rood. Toch lijkt het noodweer toe te nemen, hoe zit dat?

'We zijn steeds meer buiten vanwege festivals en we worden als maatschappij steeds gevoeliger voor extremer weer. Er zijn ook steeds meer mensen in Nederland. En dan is er nog iets anders aan de hand; omdat ons klimaat snel aan het veranderen is zie je dat dit soort extreme buien toenemen', aldus de meteoloog van KNMI. 'De verwachting is dat het in de toekomst nog meer toeneemt.'