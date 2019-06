Vrouw die partner doodde in Haagse Mariottestraat: 'Ik heb het niet expres gedaan'

De Poolse vrouw die in februari haar partner zou hebben doodgestoken in haar huis in de Haagse Mariottestraat, zegt dat het een ongeluk was. Woensdag was de eerste pro-formazitting in de zaak. De 30-jarige Agnieszka G. barstte in tranen uit in de rechtbank: 'Ik wil vertellen dat ik geen monster ben. Ik heb het niet expres gedaan. Ik zou er alles voor inzetten om hem het leven terug te geven.'

Op 19 februari rond 23.30 uur overlijdt een 36-jarige Poolse man in het huis aan de Mariottestraat. Het gaat om de partner van Agnieszka G., hij is met een mes in zijn borst gestoken. G. wordt opgepakt, samen met een 39-jarige man, die vrij snel weer wordt vrijgelaten. Volgens G. was er ruzie ontstaan en werd ze aangevallen door het slachtoffer. 'Hij is in het mes gelopen', zegt haar advocaat Jan Sneep. 'Het was een ongeluk.'

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er inderdaad een vechtpartij was. 'We onderzoeken bloedsporen in de hal en de keuken van het huis', zegt de officier. 'Er zijn na de aanhouding foto's van de verdachte gemaakt waarop letsel te zien is.' De advocaat van G. wil weinig kwijt over de ruzie. 'Er moeten nog getuigen gehoord worden.' Of er anderen bij waren, zoals de 39-jarige man of het 4-jarige zoontje van G. is onduidelijk.

Vechten voor kind

'Ik moet vechten om voor mijn kind te zorgen,' snikt Agnieszka G. tegen de rechter. Haar kind is na de steekpartij naar zijn biologische vader gebracht, daar woont hij nu. Buren vertelden eerder aan Omroep West dat G. kort geleden haar vriend op straat zette. 'Ze woonde daar inmiddels met een andere man. Het waren rustige mensen, netjes. Het is een raadsel wat er is gebeurd.' G. blijft voorlopig vastzitten. De zaak gaat over drie maanden verder.