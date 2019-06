Verwoestende explosie Jan van der Heijdenstraat veroorzaakt door scheur oude gasleiding

Ravage na de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. | Foto: ANP

De explosie in de Jan van der Heijdenstraat in het Haagse Laakkwartier afgelopen januari is veroorzaakt door een scheur in een gasleiding. Tot op heden werd gedacht dat het verouderde type gasleiding alleen kon breken. Dat is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat donderdag de resultaten van hun onderzoek heeft gepresenteerd.

Bij de explosie op zondag 27 januari werden drie huizen verwoest en zes waren tijdelijk onbewoonbaar. Er raakten 10 mensen gewond. Een van hen, de 28-jarige Sharwin werd na een urenlange reddingsactie onder het puin vandaan gehaald.

Hoe de scheur in de leiding heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk, concludeert het SodM in hun rapport. Onderzoeksinstituut Kiwa deed ook onderzoek. Zij vermoeden dat 'Mechanische spanning op de leiding' en 'grafitering' er voor gezorgd heeft dat de leiding gescheurd is.

De gescheurde gasleiding in de Jan van der Heijdenstraat



Opgehoopt in de kruipruimte

Gas heeft zich daarna langzaam opgehoopt in de kruipruimte van het huis aan de Jan van der Heijdenstraat 58. Dat veroorzaakte op 27 januari om 16.08 uur de explosie. Waardoor het opgehoopte gas precies ontploft is, heeft Kiwa niet kunnen achterhalen.

De leiding die gescheurd is, is een zogenoemde grijs gietijzeren gasleiding. Na een explosie in 2008 in Amsterdam concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2009 dat de leidingen niet langer geschikt waren 'als een veilig en integer leidingsysteem.' Daarop werd in 2010 besloten om de leidingen te saneren.

Gedaan wat ze moesten doen

Volgens SodM heeft netbeheerder Stedin, die verantwoordelijk is voor de leidingen in de Jan van der Heijdenstraat 'gedaan heeft wat het had moeten doen'. Toch is er ook kritiek. Zo heeft Stedin zich niet gehouden aan het vervangingsprogramma dat werd opgesteld naar aanleiding van de explosie in Amsterdam in 2008.

Het is nog onduidelijk hoeveel van deze leidingen er precies onder de grond liggen. Stedin had meer werk moeten maken van het zoeken naar de risico's van dit type leiding, de zogeheten grijs gietijzeren leidingen. Daarom vraagt de SodM de netbeheerders om die leidingen sneller te saneren. En leidingen in dichtbevolkt gebied jaarlijks te controleren.

OM doet ook onderzoek

Het SodM gaat nu verder met de netbeheerders onderzoek doen naar de oorzaken van de explosie. Volgens het Openbaar Ministerie is er aan geen van de betrokkenen een strafrechtelijk verwijt te maken.

