Thierry Baudet (FvD) vindt mislukte formatie Zuid-Holland 'belachelijk'

De gesprekken over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland mislukten woensdag. Forum voor Democratie, VVD, CDA en de gecombineerde fractie van ChristenUnie & SGP zaten twee weken lang aan de onderhandelingstafel. De ChristenUnie & SGP heeft nu besloten om met de gesprekken te stoppen. Volgens informateur Hans Wiegel wil deze fractie dat de PvdA bij het 'motorblok' aansluit, maar de PvdA heeft al eerder aangegeven dat niet te willen.

Volgens fractieleider Rob Roos van Forum voor Democratie in Zuid-Holland klopt het dat ChristenUnie & SGP aandrong op het betrekken van de PvdA bij de coalitie in wording. Roos: 'Dat kwam ook aan bod in de gesprekken tussen FvD, VVD en CDA. Het is inderdaad gegaan over het aansluiten van de PvdA. Maar de gesprekken gingen ook over de inhoud: wat willen we met elkaar bereiken?'

Jammer en balen

VVD’er Floor Vermeulen vindt het jammer dat het zo is gelopen. 'Wij hebben best wel uitgebreide gesprekken gevoerd. Het waren prettige gesprekken, ze waren hoopgevend. Daarom is het jammer dat het zo is gelopen.' De VVD'er noemt de ontstane situatie nu 'heel complex'. Vermeulen: 'Het is niet zo eenvoudig, zoals de informateur het laat weten, want dan was het wel gelukt. Aan ons heeft het in elk geval niet gelegen.'

Ook het CDA baalt. Adri Bom-Lemstra: 'Wij gaan ons nu beraden wat dit voor ons betekent.' De CDA-fractie komt nog deze week bijeen.

Christenunie & SGP

De fractievoorzitter van ChristenUnie & SGP, Jacco Schonewille, kan het nieuws woensdagmiddag niet bevestigen. 'Het is aan de informateur', is het enige dat Schonewille kan zeggen.

Dat de fractie van ChristenUnie & SGP tot op het bot verdeeld is, blijkt wel uit de tweet van SGP-partijleider Kees van der Staaij. 'Dat CU & SGP niet aanhaken bij CDA en VVD om in Zuid-Holland samen met FvD een college te vormen, is een gemiste kans', aldus Van der Staaij.

Andere opties voor meerderheid

Dat de gesprekken nu zijn mislukt, betekent niet dat er geen opties meer over zijn voor een meerderheidscoalitie van Forum voor Democratie, VVD en CDA in Zuid-Holland, zegt FvD'er Roos. 'Dat is voorbarig. Er staan nog steeds andere partijen te popelen om mee te doen.' Welke partijen dat zijn, kan Roos niet zeggen.

Omdat GroenLinks, D66 en PvdA al eerder hebben aangegeven een coalitie met Forum voor Democratie niet te zien zitten, komt getalsmatig een andere partij in beeld: de PVV. Fractievoorzitter Henk de Vree beraadt zich nog op een reactie.

Informateur Wiegel, die momenteel in het buitenland verblijft, heeft nog geen afspraak gemaakt met de leiders van FvD, VVD en CDA om het vervolg te bespreken. Dat zal waarschijnlijk de komende dagen gebeuren.