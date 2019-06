Buren zamelen geld in voor 'buurvrouw Dushi' die slachtoffer werd van autobrand

Buurtbewoners in de wijk De Korte Akkeren hebben binnen enkele dagen 835 euro opgehaald voor hun buurvrouw Marian Eisden. Marian, in de buurt beter bekend als Dushi, is een van de slachtoffers van de autobranden die Gouda sinds een maand teisteren.

'De liefde die ik nu krijg, is veel belangrijker dan mijn autootje', aldus een geroerde Marian. Toch is ze voor een deel afhankelijk van haar auto. Daarmee doet ze namelijk de boodschappen voor het buurthuis De Walvis waar ze wekelijks een maaltijd op tafel zet.

En niet onverdienstelijk, vertelt Eric Weultjes, ook vrijwilliger bij het buurthuis. 'Ze kan werkelijk heerlijk koken en ze staat voor iedereen klaar.' Het was voor hem dan ook meteen duidelijk dat ze Marian moesten helpen. 'Ik heb een actie op touw gezet en de donaties stroomden binnen. Mensen zijn zelfs speciaal langs de deuren gegaan voor Dushi.'

'Liefde is belangrijk, spullen niet'

Marian is blij met de donatie en hoopt snel een nieuw autootje te vinden. Bang dat die vervolgens ook in de fik wordt gestoken, is ze niet. 'Tuurlijk niet. We moeten positief blijven. Liefde dat is belangrijk, spullen niet.'

Op dit moment staat de teller op 24 autobranden in ruim een maand tijd. De afgelopen nachten hebben er geen branden plaatsgevonden, maar de dader is nog niet gepakt. En dus blijft Gouda in de strijd tegen de autobranden tot woensdag 12 juni preventief fouilleren.

'Opsluiten heeft geen zin'

Mocht de dader of daders binnenkort tegen de lamp lopen dan heeft Marian nog wel een goed idee. Zij zou wel voor ze willen koken in plaats van ze op te sluiten. 'Opsluiten heeft geen zin. Je moet deze mensen aandacht geven. Liefde.'