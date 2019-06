Geen winnaar bij eerste finalewedstrijd VVSB - Quick Boys; zaterdag allesbeslissend

Op een volgepakt sportpark hebben VVSB en Quick Boys in het eerste duel van de nacompetitiefinale gelijkgespeeld. In Noordwijkerhout wisten beide ploegen woensdagavond één keer te scoren. Frank Tervoert deed dat al vroeg in de wedstrijd voor VVSB, vlak voor rust kwam de Katwijkse goal van Kay Tejan: 1-1.

Tervoert is de man on fire bij VVSB. De spits - die na dit seizoen op wereldreis gaat - scoorde afgelopen week in de twee halve finales tegen Hoek maar liefst vijf keer. Tegen Quick Boys zette hij VVSB na tien minuten spelen met een kopgoal op voorsprong.

De ruim drieduizend aanwezige supporters zagen na de openingstreffer twee afwachtende ploegen, maar werden voor rust wel getrakteerd op een tweede treffer. Dit keer was het de Quick Boys-aanhang die mocht juichen. Kay Tejan legde de bal in de verre hoek na een sterke individuele actie.

Scorebord

Het uitvak op sportpark De Boekhorst ontplofte na de gelijkmaker. De fans van Quick Boys gingen zo erg uit hun dak dat de led-boarding het begaf. Die viel om en kwam voor een gedeelte op een ballenjongen van VVSB terecht. Hij bleef even liggen, maar kon daarna wel op eigen kracht het veld af.

In de tweede helft was Quick Boys de sterkere ploeg, maar kwam het niet tot scoren. Dennis Kaars schoot vlak na de thee rakelings over en kwam even later VVSB-doelman Ruben Valk op zijn weg tegen. Aan de kant van VVSB kreeg Richelo Fecunda nog een kans.

Return

Komende zaterdag staat de return van deze nacompetitiekraker op het programma. De winnaar van dat duel speelt volgend seizoen in de tweede divisie. Omroep West zendt die allesbeslissende wedstrijd live uit op radio, televisie en online.

Scoreverloop VVSB - Quick Boys: 1-1 (1-1)

1-0 Tervoert

1-1 Tejan

